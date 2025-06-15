الأحد 2025-06-15 01:05 م
 

بعد أن تعرض لوعكة صحية.. هذا جديد الحالة الصحية لماجد المهندس

خ8م
ماجد المهندس
 
الأحد، 15-06-2025 11:52 ص

الوكيل الإخباري- . يتماثل الفنان العراقي ماجد المهندس للشفاء تدريجيًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة جدة، وفق ما أكده سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بعد زيارته للمستشفى.

اضافة اعلان


وقال الهندي في منشور على حسابه في منصة "إكس" إن الحالة الصحية للمهندس تشهد تحسنًا ملحوظًا، متوقعًا أن يغادر المستشفى يوم الإثنين، مضيفًا: "الحمد لله بدأ يتماثل للشفاء، وحالته في تحسن".


وكانت شركة "روتانا" قد أعلنت في وقت سابق عبر حسابها على "إنستغرام"، أن الفنان تعرض لوعكة صحية استدعت نقله العاجل لتلقي الرعاية، مشيرة إلى أن حالته تحت متابعة دقيقة من الطاقم الطبي.


وأعربت الشركة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل، مشيدة بمكانته الفنية كأحد أبرز نجوم الغناء العربي.

 

لبنان 24  

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين اليونيسف: عائلات غزة تعاني لتأمين وجبة لأطفالها

لاللالالا

تكنولوجيا غوغل تطلق تحديثا كبيرا لتطبيق Snapseed على iOS

بنك الأردن يعزز شبكة فروعه بإطلاق وافتتاح أول فرع متنقل له

أخبار الشركات بنك الأردن يعزز شبكة فروعه بإطلاق وافتتاح أول فرع متنقل له

ععت

فن ومشاهير رحيل المخرج المصري الشهير بعد صراع طويل مع المرض

تعبيرية

عربي ودولي 19 معتقلاً في يوم واحد .. إيران تضرب "شبكات التعاون مع إسرائيل"

دورية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : القبض على شخص يشتبه بقتله طفله الذي يبلغ من العمر 7 سنوات

تعبيرية

تكنولوجيا السرعة القاتلة .. هكذا تعمل الصواريخ الفرط صوتية

تعبيرية

أخبار محلية تنويه من التربية بشأن امتحان التربية الإسلامية لطلبة التوجيهي



 
 





الأكثر مشاهدة