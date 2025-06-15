بعد أن تعرض لوعكة صحية.. هذا جديد الحالة الصحية لماجد المهندس

الوكيل الإخباري- . يتماثل الفنان العراقي ماجد المهندس للشفاء تدريجيًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة جدة، وفق ما أكده سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بعد زيارته للمستشفى.

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وقال الهندي في منشور على حسابه في منصة "إكس" إن الحالة الصحية للمهندس تشهد تحسنًا ملحوظًا، متوقعًا أن يغادر المستشفى يوم الإثنين، مضيفًا: "الحمد لله بدأ يتماثل للشفاء، وحالته في تحسن".



وكانت شركة "روتانا" قد أعلنت في وقت سابق عبر حسابها على "إنستغرام"، أن الفنان تعرض لوعكة صحية استدعت نقله العاجل لتلقي الرعاية، مشيرة إلى أن حالته تحت متابعة دقيقة من الطاقم الطبي.



وأعربت الشركة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل، مشيدة بمكانته الفنية كأحد أبرز نجوم الغناء العربي.

لبنان 24