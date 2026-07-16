الخميس 2026-07-16 04:22 م

بعد أيام فقط على الانفصال إعلامية شهيرة تفاجئ الجميع بعودتها إلى زوجها - صورة

صثي
أميرة بدر و عمرو بدر
 
الخميس، 16-07-2026 12:02 م

الوكيل الإخباري-   أنهت الإعلامية المصرية أميرة بدر الجدل حول حياتها الشخصية، بعدما أعلنت بشكل غير مباشر عودتها إلى زوجها رجل الأعمال المصري عمرو بدر، بعد فترة قصيرة من إعلان انفصالهما.

وجاء ذلك بعدما نشرت عبر حسابها في "فيسبوك" صورة عائلية جمعتها بزوجها وعددًا من أفراد الأسرة، وعلّقت عليها بكلمة "العائلة"، دون الكشف عن تفاصيل الخلاف أو أسباب العودة.

وكانت أميرة بدر قد أعلنت انفصالها قبل أيام بمنشور مقتضب قالت فيه: "تم الانفصال... أتمنى له الخير"، قبل أن تحذف المنشور لاحقًا، ما أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث صلح بينهما.

ولم تكشف الإعلامية المصرية أو زوجها عن تفاصيل الانفصال أو المصالحة، مفضلين إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الإعلام.

اضافة اعلان

 


Image1_720261612046943700840.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الأردن يعزي الجزائر بضحايا حريق دار أيتام

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة ضد البحرين والكويت

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد

ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا قسم التفتيش، اعتداءات جديدة على خطوط المياه الرئيسة في مناطق زي والصبيحي بمحافظة البلقاء / السلط، تسحب كميات كبيرة م

أخبار محلية ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

علم قطر

عربي ودولي قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

أخبار محلية اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة

الإمارات تدين الهجوم العدواني على مراكز حدودية في الكويت

عربي ودولي الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار

أخبار محلية بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار



 
 






الأكثر مشاهدة

 