بعد أيام فقط على الانفصال إعلامية شهيرة تفاجئ الجميع بعودتها إلى زوجها - صورة

الوكيل الإخباري- أنهت الإعلامية المصرية أميرة بدر الجدل حول حياتها الشخصية، بعدما أعلنت بشكل غير مباشر عودتها إلى زوجها رجل الأعمال المصري عمرو بدر، بعد فترة قصيرة من إعلان انفصالهما.



وجاء ذلك بعدما نشرت عبر حسابها في "فيسبوك" صورة عائلية جمعتها بزوجها وعددًا من أفراد الأسرة، وعلّقت عليها بكلمة "العائلة"، دون الكشف عن تفاصيل الخلاف أو أسباب العودة.



وكانت أميرة بدر قد أعلنت انفصالها قبل أيام بمنشور مقتضب قالت فيه: "تم الانفصال... أتمنى له الخير"، قبل أن تحذف المنشور لاحقًا، ما أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث صلح بينهما.



ولم تكشف الإعلامية المصرية أو زوجها عن تفاصيل الانفصال أو المصالحة، مفضلين إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الإعلام.

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