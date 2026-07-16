بعد أيام فقط على الانفصال إعلامية شهيرة تفاجئ الجميع بعودتها إلى زوجها - صورة

وجاء ذلك بعدما نشرت عبر حسابها في "فيسبوك" صورة عائلية جمعتها بزوجها وعددًا من أفراد الأسرة، وعلّقت عليها بكلمة "العائلة"، دون الكشف عن تفاصيل الخلاف أو أسباب العودة.
وكانت أميرة بدر قد أعلنت انفصالها قبل أيام بمنشور مقتضب قالت فيه: "تم الانفصال... أتمنى له الخير"، قبل أن تحذف المنشور لاحقًا، ما أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث صلح بينهما.
ولم تكشف الإعلامية المصرية أو زوجها عن تفاصيل الانفصال أو المصالحة، مفضلين إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الإعلام.
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