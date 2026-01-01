بعد أيّام من إنفصاله عن زوجته... محامي دفاع عمرو أديب يُنهي التعامل معه

الوكيل الإخباري- أعلن المحامي طارق جميل سعيد تنازله رسميًا عن الدفاع القانوني عن الإعلامي عمرو أديب، بعد علاقة مهنية وشخصية استمرت نحو 14 عامًا، وذلك بعد أيام من إعلان أديب انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي.

وأكد سعيد أن قراره لا يرتبط بأي خلافات، بل يعود لظروف خاصة، مع احتفاظه بالمحبة والتقدير والاحترام لأديب، مشيرًا إلى أن علاقتهما كانت قائمة على الثقة والتعاون الطويل في ملفات وقضايا متعددة، وتجاوزت الإطار المهني البحت.