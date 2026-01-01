الخميس 2026-01-01 12:08 م

بعد أيّام من إنفصاله عن زوجته... محامي دفاع عمرو أديب يُنهي التعامل معه

766
عمرو أديب
الخميس، 01-01-2026 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المحامي طارق جميل سعيد تنازله رسميًا عن الدفاع القانوني عن الإعلامي عمرو أديب، بعد علاقة مهنية وشخصية استمرت نحو 14 عامًا، وذلك بعد أيام من إعلان أديب انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي.

اضافة اعلان


وأكد سعيد أن قراره لا يرتبط بأي خلافات، بل يعود لظروف خاصة، مع احتفاظه بالمحبة والتقدير والاحترام لأديب، مشيرًا إلى أن علاقتهما كانت قائمة على الثقة والتعاون الطويل في ملفات وقضايا متعددة، وتجاوزت الإطار المهني البحت.

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

من جانبها، أوضحت وزارة الطوارئ السورية أن البلاد ستظل اليوم الخميس، 1 يناير 2026، تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية، مع استمرار الفعاليات الجوية في محافظات إدلب والساحل السوري ومنطقة الجزير

عربي ودولي سوريا.. العاصفة الثلجية تُفاقم معاناة النازحين في مخيمات إدلب وحلب

ضباط شرطة بالقرب من سيارات الإسعاف في موقع الانفجار الذي هز منتجع في كران-مونتانا

عربي ودولي مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار وقع في منتجع للتزلج بسويسرا

ب

فن ومشاهير وقع على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع ناصيف زيتون خلال حفل رأس السنة

الاحتلال

فلسطين استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر جنوبي نابلس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصافح عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني

عربي ودولي زهران ممداني المعارض لترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك

غرفة صناعة الأردن

اقتصاد محلي مليار دولار القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع صناعة الأسمدة في الاردن

766

فن ومشاهير بعد أيّام من إنفصاله عن زوجته... محامي دفاع عمرو أديب يُنهي التعامل معه

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئـيـس الـوزراء: عـام خـيــر وبـركة على أردننـا الغـالـي



 






الأكثر مشاهدة