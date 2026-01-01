بعد أيّام من إنفصاله عن زوجته... محامي دفاع عمرو أديب يُنهي التعامل معه

وأكد سعيد أن قراره لا يرتبط بأي خلافات، بل يعود لظروف خاصة، مع احتفاظه بالمحبة والتقدير والاحترام لأديب، مشيرًا إلى أن علاقتهما كانت قائمة على الثقة والتعاون الطويل في ملفات وقضايا متعددة، وتجاوزت الإطار المهني البحت.
