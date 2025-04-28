بعد إجراء عملية جراحية .. تطورات الحالة الصحية لمحمد الحلو

وكان محمد الحلو قد كشف في وقت سابق عن معاناته من انسداد في شرايين الساقين، حيث خضع لتركيب 6 دعامات بعد معاناة دامت نحو 3 سنوات. وفي عام 2022، تحدث الحلو في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية عن تفاصيل مرضه، حيث أشار إلى آلام حادة في الفقرتين الرابعة والخامسة، مما اضطره لتناول المسكنات لفترة طويلة قبل أن يكتشف أن السبب كان انسداد الشرايين، وهو ما أثار مخاوفه من احتمال بتر ساقه.
ورغم خضوعه للعلاج، أعلن ابنه في مارس 2023 عن تجدد معاناة والده مع تصلب الشرايين، مما استدعى تدخلاً جراحيًا آخر.
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