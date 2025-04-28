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بعد إجراء عملية جراحية .. تطورات الحالة الصحية لمحمد الحلو

بف
محمد الحلو
 
الإثنين، 28-04-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   أجرى الفنان المصري محمد الحلو عملية جراحية جديدة بعد سنوات من المعاناة مع مشاكل صحية معقدة. وأعلن حمادة الحلو، نجل الفنان، عبر منشور على حسابه في "فيسبوك" عن نجاح العملية التي أُجريت لوالده، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة حاليًا.

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وكان محمد الحلو قد كشف في وقت سابق عن معاناته من انسداد في شرايين الساقين، حيث خضع لتركيب 6 دعامات بعد معاناة دامت نحو 3 سنوات. وفي عام 2022، تحدث الحلو في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية عن تفاصيل مرضه، حيث أشار إلى آلام حادة في الفقرتين الرابعة والخامسة، مما اضطره لتناول المسكنات لفترة طويلة قبل أن يكتشف أن السبب كان انسداد الشرايين، وهو ما أثار مخاوفه من احتمال بتر ساقه.


ورغم خضوعه للعلاج، أعلن ابنه في مارس 2023 عن تجدد معاناة والده مع تصلب الشرايين، مما استدعى تدخلاً جراحيًا آخر.

 

ارم نيوز 

 

 
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فن ومشاهير بعد إجراء عملية جراحية .. تطورات الحالة الصحية لمحمد الحلو



 
 





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