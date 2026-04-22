بعد إخفاق "فاميلي بيزنس".. هل يعيد محمد سعد إحياء شخصية اللمبي؟

الوكيل الإخباري-   أثارت الإيرادات غير المتوقعة لفيلم فاميلي بيزنس جدلًا واسعًا حول المسيرة الفنية للفنان محمد سعد، فبالرغم من كونه أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، إلا أن عمله الأخير لم يحقق الأرقام المأمولة، ما فتح باب المراجعات النقدية بشأن أسباب هذا التراجع، والخيارات المتاحة أمامه لتصحيح مساره خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات خاصة، طرح الناقد الفني طارق مرسي عدة فرضيات حول ضعف الإقبال الجماهيري على الفيلم، رغم غياب محمد سعد لفترة طويلة عن السينما، والتوقعات التي سبقت العمل بتحقيق نجاح كبير، مشيرًا إلى أن عامل التوقيت يلعب دورًا أساسيًا في حجم الإيرادات والانتشار.


وأوضح أن تراجع الأرقام قد يعود إلى توقيت طرح الفيلم وظروف السوق السينمائية، إلى جانب الانقسام الجماهيري حول طبيعة العمل، لافتًا إلى أن ذائقة الجمهور تغيّرت، وأصبح يميل إلى أنماط جديدة من الكوميديا، ما صعّب مهمة الفيلم في جذب شريحة واسعة من المشاهدين.


وأكد أن محمد سعد بحاجة إلى تجديد أدواته الفنية، والخروج من القالب الكوميدي التقليدي الذي ارتبط به لسنوات، لمواكبة تطورات الساحة الفنية.


وفي الختام، شدد الناقد على أن محمد سعد لا يزال يمثل قيمة فنية كبيرة لم تُستثمر بالشكل الأمثل، معتبرًا أن الحكم على مسيرته من خلال فيلم واحد غير منصف، وأنه قادر على العودة بقوة في حال توفر نص ذكي وظروف إنتاجية مناسبة تبرز إمكاناته، سواء في الكوميديا أو التراجيديا.

 
 


ب

ا

