بعد إخلاء سبيله.. شاعرة وملحنة عربية لفضل شاكر: "تلميذتك التي تفتخر بك"

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الوكيل الإخباري- وجّهت الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال رسالة إلى الفنان فضل شاكر بعد إخلاء سبيله، عبّرت فيها عن دعمها وفخرها بمسيرته الفنية. اضافة اعلان





وكتبت جمال عبر حسابها على "إنستغرام" أنها تربّت على فنه وشغفه بالموسيقى، مشيدة بصوته ومسيرته التي تركت أثرًا لدى الجمهور، مؤكدة إيمانها به وببراءته منذ البداية.



وأضافت أن الفنان يمر بظروف الحياة المختلفة، لكن محبيه يعرفون شخصيته ومبادئه، معربة عن سعادتها بعودته إلى الساحة الفنية، ومختتمة رسالتها بعبارة: "الحمد والشكر لله أنني عشت في زمن فضل شاكر".









