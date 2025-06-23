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بعد إخلاء سبيل شجون الهاجري.. النجوم يتفاعلون برسائل دعم

نانا
شجون الهاجري
 
الإثنين، 23-06-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-   بعد قرار النيابة العامة في الكويت بإخلاء سبيل الفنانة شجون الهاجري، عبّر عدد كبير من نجوم الفن الكويتي والعربي عن سعادتهم عبر رسائل دعم ودعاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

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من أبرز المتفاعلين:
داوود حسين: "ربي يوفقج يا بنتي الغالية".
هنادي الكندري: "الحمد لله بشارة خير".
عبدالله بوشهري، ريم أرحمة، علي كاكولي، وهبة الدري عبروا عن فرحتهم بدعوات مؤثرة وصور.
كوثر البلوشي نشرت صورة قديمة لشجون، ومحمود بوشهري قبّلها على جبينها في لفتة مؤثرة.


كما شارك فنانون من دول عربية، مثل سيرين عبد النور وشيماء سيف وسعيد الماروق برسائل محبة وتقدير.


الرسائل غلبت عليها مشاعر الامتنان والدعاء، في تعبير جماعي عن التضامن والحب لشجون.

 

ET بالعربي 

 
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