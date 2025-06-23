بعد إخلاء سبيل شجون الهاجري.. النجوم يتفاعلون برسائل دعم

من أبرز المتفاعلين:
داوود حسين: "ربي يوفقج يا بنتي الغالية".
هنادي الكندري: "الحمد لله بشارة خير".
عبدالله بوشهري، ريم أرحمة، علي كاكولي، وهبة الدري عبروا عن فرحتهم بدعوات مؤثرة وصور.
كوثر البلوشي نشرت صورة قديمة لشجون، ومحمود بوشهري قبّلها على جبينها في لفتة مؤثرة.
كما شارك فنانون من دول عربية، مثل سيرين عبد النور وشيماء سيف وسعيد الماروق برسائل محبة وتقدير.
الرسائل غلبت عليها مشاعر الامتنان والدعاء، في تعبير جماعي عن التضامن والحب لشجون.
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