الأربعاء 2026-03-25 10:26 ص

بعد إدانته بالاعتداء عليها وتحطيم منزلها...السجن لشقيق شيرين عبد الوهاب

ارشيفية
 
الأربعاء، 25-03-2026 10:17 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت محكمة مصرية، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد إدانته في قضية اتهامه بالتعدي عليها وتحطيم منزلها.اضافة اعلان


وقضت المحكمة كذلك بإلزام المتهم بدفع كفالة مالية قدرها 2000 جنيه، على خلفية القضية رقم 1548 لسنة 2026 جنايات قسم المقطم.

وأثبتت المحكمة صحة الاتهامات التي وجهتها الفنانة لشقيقها، بعد استكمال التحقيقات التي شملت جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود ومعاينة موقع الحادث.

وكانت الجهات المختصة قد باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.
 
 


تحذير عاجل من الأمن العام لجميع المواطنين

بعد صراع طويل مع مرض باركنسون، توفيت الممثلة الأميركية فاليري بيرين الحائزة على جائزة "بافتا" والمعروفة بأدوارها في فيلمي "Lenny" و"Superman"، عن عمر ناهز 82 عاماً، في منزلها في مدينة بيفرلي هيلز في

فن ومشاهير وفاة ممثلة شهيرة - صورة

عربي ودولي بعثة إيران بالأمم المتحدة: يمكن للدول غير المعادية عبور مضيق هرمز

غضب من ارتفاع الأسعار واستغلال الأزمات وتساؤلات عن الرقابة الحكومية

الزرقاء: 329 حالة تعاملت معها المراكز الصحية الشاملة خلال عطلة العيد

مكافحة المخدرات تطيح بـ23 متورطًا في قضايا مخدرات

إعلام رسمي نقلا عن متحدث عسكري إيراني: الولايات المتحدة "تتفاوض مع نفسها"

