بعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبلاده... هكذا علّق معتصم النهار -فيديو

وقال النهار:
"سوريا ما بتتعرّف من لون أو شكل… سوريا بتتعرّف من وجّه الناس، من التعب بعيونن، من الحنية اللي ما بتموت".
وأضاف:
"لما نحكي عن هوية بصرية، مو لأنو بدنا نغيّرها، بس يمكن بدنا نذكّر العالم بشو لسا باقي فينا وبحقيقتنا… كل خط فيها فيه طريق مشيناه، وكل لون فيه حكاية شهيد، وأم، وطفل عم يبتسم رغم كل شي".
وختم قائلاً:
"نحنا مو بلد عم يتجمّل، نحنا بلد عم ينهض وعم يولد من جديد… خطوة خطوة. وبإذن الله، الجاي أحلى، والوجه الحقيقي لسا رح يبان".
تصريحات معتصم النهار لاقت تفاعلاً واسعًا على المنصات الاجتماعية، وسط اهتمام كبير بالهوية البصرية التي تهدف إلى تقديم صورة جديدة عن سوريا تعكس تاريخها وصمود شعبها.
سوريا بتتعرّف من وجّه الناس، من التعب بعيونن، من الحنية اللي ما بتموت.
بس اليوم، لما نحكي عن ‘هوية بصرية’…
مو لأنو بدنا نغيّرها وبس
بس يمكن بدنا نذكّر العالم بشو لسا باقي فينا وبحقيقتنا.
كل خط بهالهوية، فيه طريق مشيناه،
وكل لون… فيه حكاية شهيد،… pic.twitter.com/c0Bb4obdbu
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