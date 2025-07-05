بعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبلاده... هكذا علّق معتصم النهار -فيديو

الوكيل الإخباري- تفاعل الممثل السوري معتصم النهار مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا، وعبّر عن رأيه برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس".



وقال النهار:

"سوريا ما بتتعرّف من لون أو شكل… سوريا بتتعرّف من وجّه الناس، من التعب بعيونن، من الحنية اللي ما بتموت".



وأضاف:



"لما نحكي عن هوية بصرية، مو لأنو بدنا نغيّرها، بس يمكن بدنا نذكّر العالم بشو لسا باقي فينا وبحقيقتنا… كل خط فيها فيه طريق مشيناه، وكل لون فيه حكاية شهيد، وأم، وطفل عم يبتسم رغم كل شي".



وختم قائلاً:

"نحنا مو بلد عم يتجمّل، نحنا بلد عم ينهض وعم يولد من جديد… خطوة خطوة. وبإذن الله، الجاي أحلى، والوجه الحقيقي لسا رح يبان".



تصريحات معتصم النهار لاقت تفاعلاً واسعًا على المنصات الاجتماعية، وسط اهتمام كبير بالهوية البصرية التي تهدف إلى تقديم صورة جديدة عن سوريا تعكس تاريخها وصمود شعبها.

اضافة اعلان



سوريا بتتعرّف من وجّه الناس، من التعب بعيونن، من الحنية اللي ما بتموت.

بس اليوم، لما نحكي عن ‘هوية بصرية’…

مو لأنو بدنا نغيّرها وبس

بس يمكن بدنا نذكّر العالم بشو لسا باقي فينا وبحقيقتنا.

كل خط بهالهوية، فيه طريق مشيناه،

وكل لون… فيه حكاية شهيد،… سوريا ما بتتعرّف من لون أو شكل…سوريا بتتعرّف من وجّه الناس، من التعب بعيونن، من الحنية اللي ما بتموت.بس اليوم، لما نحكي عن ‘هوية بصرية’…مو لأنو بدنا نغيّرها وبسبس يمكن بدنا نذكّر العالم بشو لسا باقي فينا وبحقيقتنا.كل خط بهالهوية، فيه طريق مشيناه،وكل لون… فيه حكاية شهيد،… pic.twitter.com/c0Bb4obdbu July 4, 2025