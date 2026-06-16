الثلاثاء 2026-06-16 02:51 م

بعد إعلان اعتزاله.. ممثل شهير يعود ببطولة إلى دراما رمضان 2027!

بعد إعلان اعتزاله.. ممثل شهير يعود ببطولة إلى دراما رمضان 2027!
ارشيفية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 02:46 م
الوكيل الإخباري-   تراجع الفنان المصري عمرو سعد عن قراره السابق بالابتعاد عن الدراما التلفزيونية، معلناً عودته إلى الشاشة الصغيرة من خلال بطولة مسلسل جديد يُعرض في موسم رمضان 2027.اضافة اعلان


وجاءت عودة عمرو سعد بعد تعاقده رسمياً مع المنتج تامر مرسي، حيث انطلقت التحضيرات الأولية للعمل تمهيداً لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من الجمهور لمعرفة تفاصيل المشروع الجديد.

وكان سعد قد أعلن في وقت سابق نيته التوقف عن تقديم الأعمال الدرامية التلفزيونية، قبل أن يتراجع عن قراره ويستقر على خوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد لم تُكشف تفاصيله حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة بعد مشاركته في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل "إفراج"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ممزوج بالتشويق والإثارة، وشاركه البطولة عدد من الفنانين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بعد إعلان اعتزاله.. ممثل شهير يعود ببطولة إلى دراما رمضان 2027!

فن ومشاهير بعد إعلان اعتزاله.. ممثل شهير يعود ببطولة إلى دراما رمضان 2027!

الطبيب الفلسطيني المعتقل لدى الاحتلال حسام أبو صفية

فلسطين المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

نائب الملك يزور مديرية الأمن العام

أخبار محلية نائب الملك يزور مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة CNTXT AI، وهي شركة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تُمكّن المؤسسات من تطوير حلول ذكاء اصطناعي مع الحفاظ الكامل على سيادة بيا

أخبار الشركات CNTXT AI تُنجز إغلاق جولة تمويل من الفئة الأولى (Series A) بقيمة 60 مليون دولار لتوسيع نشر الذكاء الاصطناعي السيادي عالميًا

شعار مجموعة الدول السبع

عربي ودولي قادة السبع يسعون لحلّ في أوكرانيا بحضور زيلينسكي

توضيح من وزارة الاقتصاد الرقمي حول استخدام تطبيق “سند” لطلبة المدارس

أخبار محلية توضيح حكومي بخصوص تطبيق "سند"

تجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا".. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في الرمثا

أخبار الشركات تجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا".. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في الرمثا

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي قطر تعرب عن "تفاؤل حذر" بأن يؤدي الاتفاق الأميركي الإيراني إلى تعزيز الأمن الإقليمي



 
 






الأكثر مشاهدة

 