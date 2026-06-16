بعد إعلان اعتزاله.. ممثل شهير يعود ببطولة إلى دراما رمضان 2027!

وجاءت عودة عمرو سعد بعد تعاقده رسمياً مع المنتج تامر مرسي، حيث انطلقت التحضيرات الأولية للعمل تمهيداً لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من الجمهور لمعرفة تفاصيل المشروع الجديد.
وكان سعد قد أعلن في وقت سابق نيته التوقف عن تقديم الأعمال الدرامية التلفزيونية، قبل أن يتراجع عن قراره ويستقر على خوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد لم تُكشف تفاصيله حتى الآن.
وتأتي هذه الخطوة بعد مشاركته في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل "إفراج"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ممزوج بالتشويق والإثارة، وشاركه البطولة عدد من الفنانين.
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