الخميس 2026-01-08 03:24 م

بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية.. خبر سار لمحبي شيرين عبد الوهاب

ععغ
شيرين عبد الوهاب
 
الخميس، 08-01-2026 01:34 م

الوكيل الإخباري-   بعد فترة من الابتعاد عن الساحة الغنائية، تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للعودة إلى نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموزع الموسيقي توما كشف عن توقف العمل مؤقتًا على ألبوم شيرين، على أن تُستأنف الجلسات الفنية بعد انتهاء موسم عيد الفطر، تمهيدًا لاستكمال التحضيرات النهائية.


وكانت شيرين قد بدأت بالفعل التحضير لألبوم جديد يُتوقع طرحه في الموسم الشتوي، بالتعاون مع نخبة من صُنّاع الموسيقى، من بينهم الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع توما، إلى جانب الملحنين مدين وأحمد إبراهيم، في عودة يُنتظر أن تحمل ملامح فنية مختلفة.

 

لبنان 24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

أخبار محلية رئيسة المفوضية الأوروبية: الأردن شريك عريق لأوروبا وركيزة للاستقرار

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية رسميا...إطلاق نظام معلومات سوق العمل

الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة

أخبار محلية الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة

خلال لقائه فعاليات شبابية ورياضية

أخبار محلية العيسوي: رؤية الملك التحديثية تمضي بثقة نحو ترسيخ الدولة وتعزيز الاقتصاد

جامعة اليرموك

أخبار محلية منظمة أكاديمية إيطالية تبحث استقدام خريجي تمريض "اليرموك"

بقق

فيديو منوع متداول: الخداع البصري كما لم تره من قبل

فاقفاق

فيديو منوع بفكرة ذكية.. مهندس قرية يبتكر أرجوحة لإسعاد الأطفال

قل

فيديو منوع مقطع متداول بعنوان: اللحظات الأخيرة في حياة أقدم وأكبر فيل إفريقي



 






الأكثر مشاهدة