بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية.. خبر سار لمحبي شيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري- بعد فترة من الابتعاد عن الساحة الغنائية، تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للعودة إلى نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموزع الموسيقي توما كشف عن توقف العمل مؤقتًا على ألبوم شيرين، على أن تُستأنف الجلسات الفنية بعد انتهاء موسم عيد الفطر، تمهيدًا لاستكمال التحضيرات النهائية.



وكانت شيرين قد بدأت بالفعل التحضير لألبوم جديد يُتوقع طرحه في الموسم الشتوي، بالتعاون مع نخبة من صُنّاع الموسيقى، من بينهم الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع توما، إلى جانب الملحنين مدين وأحمد إبراهيم، في عودة يُنتظر أن تحمل ملامح فنية مختلفة.