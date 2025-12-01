بعد استقرارها في مصر.. هكذا ردت سلاف فواخرجي على الحملات ضدها

الوكيل الإخباري- ردت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الانتقادات التي واجهتها بعد استقرارها في مصر عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت سلاف خلال إحدى الفعاليات الفنية: "حبّي لمصر كبير وبدخلها وأنا آمنة، وبيهمّني الانتقاد، ولكن ليس الهجوم". وأضافت: "أنا صاحبة رأي، ولا أخاف، وممكن تكون فيه حملات ضدي، لكن هذا لا يشوّه جمال الحياة".



يُذكر أن سلاف فواخرجي أعلنت استقرارها في مصر، مشيرة إلى أن مصر وشعبها تحتضن كل من يدخل إليها.