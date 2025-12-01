الإثنين 2025-12-01 02:18 م

بعد استقرارها في مصر.. هكذا ردت سلاف فواخرجي على الحملات ضدها

بلا
سلاف فواخرجي
الإثنين، 01-12-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   ردت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الانتقادات التي واجهتها بعد استقرارها في مصر عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

اضافة اعلان


وقالت سلاف خلال إحدى الفعاليات الفنية: "حبّي لمصر كبير وبدخلها وأنا آمنة، وبيهمّني الانتقاد، ولكن ليس الهجوم". وأضافت: "أنا صاحبة رأي، ولا أخاف، وممكن تكون فيه حملات ضدي، لكن هذا لا يشوّه جمال الحياة".


يُذكر أن سلاف فواخرجي أعلنت استقرارها في مصر، مشيرة إلى أن مصر وشعبها تحتضن كل من يدخل إليها.

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

طلبة مدارس حكومية

شؤون برلمانية مذكرة نيابية لتأجيل عطلة المدارس لتتزامن مع شهر رمضان

8

تكنولوجيا كيف تحذف آثار التصفح المتخفي وتحافظ على خصوصيتك الرقمية؟

زار وزير الداخلية مازن الفراية، يرافقه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، إدارة حماية الأسرة والأحداث، حيث اطّلعا على أبرز الجهود التي تبذلها الإدارة في التعامل مع الق

أخبار محلية وزير الداخلية ومدير الأمن العام يزوران إدارة حماية الأسرة والأحداث

قف

طب وصحة هذه الأوقات الأنسب لشرب الماء خلال اليوم... تعرف عليها

يحل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يواجه ضغوطا سياسية وعسكرية متزايدة، ضيفا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الاثنين، غداة إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بشأن خطته لإنها

عربي ودولي زيلينسكي يلتقي ماكرون الاثنين وترامب متفائل بشأن خطة السلام مع روسيا

ت

أخبار محلية وزير الطاقة: استيراد 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية عن طريق احدى الشركات

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يُحدّث منصة الشركات الرقمية ويطلق تطبيقها الجديد

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات



 
 





الأكثر مشاهدة