بعد استقرارها في مصر.. هكذا ردت سلاف فواخرجي على الحملات ضدها

وقالت سلاف خلال إحدى الفعاليات الفنية: "حبّي لمصر كبير وبدخلها وأنا آمنة، وبيهمّني الانتقاد، ولكن ليس الهجوم". وأضافت: "أنا صاحبة رأي، ولا أخاف، وممكن تكون فيه حملات ضدي، لكن هذا لا يشوّه جمال الحياة".
يُذكر أن سلاف فواخرجي أعلنت استقرارها في مصر، مشيرة إلى أن مصر وشعبها تحتضن كل من يدخل إليها.
