بعد اطلاق سراحه... فنان سوريّ شهير يُفجّر مفاجأة

الوكيل الإخباري- أكدت مصادر أن توقيف الفنان السوريّ معن عبد الحق، جاء نتيجة اشتباك مباشر ومشادة كلامية في مكان عام مع أحد الأشخاص.





وأشارت المصادر إلى أنّ المشاجرة التي اندلعت إثر نقاش حاد استدعت تدخل القوى الأمنية فوراً، ليقضي عبد الحق ليلته في التوقيف قبل أن يخرج دون توضيحات رسمية، فيما نفت وزارة الداخلية السورية أن تكون القضية مرتبطة بتهم "تحريض"، مؤكدة أنها مجرد "إشكال شخصي".



وفور خروجه، أطلق عبد الحق سلسلة من التصريحات المفاجئة، قائلًا إنه "كان يكره" بشار الأسد طوال حياته، مشيرًا إلى أن مواقفه السابقة ومواقف زملائه الفنانين كانت ناتجة عن "الخوف على حياتهم".



وفجّر عبد الحق مفاجأة حين كشف أنه كان يحتفظ بالعلم الحالي لسوريا داخل منزله سرًّا، وأنه شارك فعليًّا في ثلاث تظاهرات خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا أنه عاش لسنوات تحت وطأة "تهديد الاعتقال" وحالة من الرعب المستمر التي أجبرته على لعب دور الموالي.









