بعد الأزمة التي تعرّضت لها... رسالة من فضل شاكر إلى شيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري- أعرب الفنان اللبناني فضل شاكر عن دعمه الكامل للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عقب الأزمة التي واجهتها خلال حفلها الأخير في مهرجان موازين بالمغرب، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

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ونشر فضل شاكر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة تجمعه بشيرين، وعلّق قائلاً:

"شيرين، كلنا منحبك، وكلنا حدك، ومارح نتركك. جمهور المغرب أنتم أهل الفن والكرم، شيرين بنتكم، اعذروها على التقصير بسبب الأزمات الصحية والنفسية اللي تمر فيها".



وشدد شاكر على ثقته في جمهور مهرجان موازين ووصفه بـ"المحب والداعم"، في رسالة تضامن صريحة مع شيرين وسط الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب ظهورها المتأثر خلال الحفل.

لبنان 24