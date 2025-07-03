بعد الأزمة التي تعرّضت لها... رسالة من فضل شاكر إلى شيرين عبد الوهاب

ونشر فضل شاكر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة تجمعه بشيرين، وعلّق قائلاً:
"شيرين، كلنا منحبك، وكلنا حدك، ومارح نتركك. جمهور المغرب أنتم أهل الفن والكرم، شيرين بنتكم، اعذروها على التقصير بسبب الأزمات الصحية والنفسية اللي تمر فيها".
وشدد شاكر على ثقته في جمهور مهرجان موازين ووصفه بـ"المحب والداعم"، في رسالة تضامن صريحة مع شيرين وسط الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب ظهورها المتأثر خلال الحفل.
-
أخبار متعلقة
-
ظهور نادر لكارول سماحة مع ابنتها تالا يشعل مواقع التواصل - صورة
-
في حفل جماهيري.. عمرو دياب يُغني ألبومه الجديد لأول مرة بالسعودية
-
وفاة نجم ليفربول في حادث سير مروع
-
أنغام وشيرين تتصدران الترند فى الساعات الأخيرة..ما القصة ؟
-
تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب المصري أحمد عامر.. ووصيته المفاجئة
-
راغب علامة يخضع للتحقيق.. وهذا ما قاله عن نصرالله
-
شاهد إطلالة غادة عبد الرازق في "أحمد وأحمد" تشعل السوشال ميديا
-
شاهد والد شجون الهاجري يدخل في غيبوبة.. وموجة تضامن من نجوم الفن