بعد الإعلان عن موعد العزاء ومكانه.. قرار جديد من عائلة هاني شاكر

وكتبت نادية مصطفى قائلة: "هناك تعديل في مكان الجنازة ومكان العزاء، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور تحديدها، نسألكم الدعاء بالرحمة... هذا هو التعديل".
وأضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى فقيد الوطن العربي، أمير الغناء العربي هاني شاكر... للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان. صلاة الجنازة يوم الأربعاء الموافق 6 من أيار عقب صلاة الظهر في مسجد أبو شقة ببالم هيلز، والدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات في السادس من أكتوبر، وسيُقام العزاء يوم الخميس الموافق 7 من أيار في مسجد أبو شقة ببالم هيلز".
