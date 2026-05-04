الإثنين 2026-05-04 03:02 م

بعد الإعلان عن موعد العزاء ومكانه.. قرار جديد من عائلة هاني شاكر

هاني شاكر
الإثنين، 04-05-2026 01:15 م

الوكيل الإخباري-   فاجأت الفنانة نادية مصطفى محبي الفنان الراحل هاني شاكر بقرار جديد صادر عن أسرته حول مكان وموعد تشييع الجثمان والعزاء، وذلك بعدما كانت قد أعلنت أن الجنازة ستُقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، والعزاء في المسجد نفسه يوم الخميس، قبل أن تعلن لاحقًا عن تغيير جميع الترتيبات الخاصة بالجنازة والعزاء.

وكتبت نادية مصطفى قائلة: "هناك تعديل في مكان الجنازة ومكان العزاء، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور تحديدها، نسألكم الدعاء بالرحمة... هذا هو التعديل".


وأضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى فقيد الوطن العربي، أمير الغناء العربي هاني شاكر... للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان. صلاة الجنازة يوم الأربعاء الموافق 6 من أيار عقب صلاة الظهر في مسجد أبو شقة ببالم هيلز، والدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات في السادس من أكتوبر، وسيُقام العزاء يوم الخميس الموافق 7 من أيار في مسجد أبو شقة ببالم هيلز".

 
 


