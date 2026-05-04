بعد الإعلان عن موعد العزاء ومكانه.. قرار جديد من عائلة هاني شاكر

الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة نادية مصطفى محبي الفنان الراحل هاني شاكر بقرار جديد صادر عن أسرته حول مكان وموعد تشييع الجثمان والعزاء، وذلك بعدما كانت قد أعلنت أن الجنازة ستُقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، والعزاء في المسجد نفسه يوم الخميس، قبل أن تعلن لاحقًا عن تغيير جميع الترتيبات الخاصة بالجنازة والعزاء.

وكتبت نادية مصطفى قائلة: "هناك تعديل في مكان الجنازة ومكان العزاء، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور تحديدها، نسألكم الدعاء بالرحمة... هذا هو التعديل".