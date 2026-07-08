بعد الإفراج عنه.. فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

وعدٌ مني أن أعود إليكم قريبًا، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها".
وتأتي هذه الرسالة، بعد ساعات على إعلان إخلاء سبيله.
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