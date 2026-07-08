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بعد الإفراج عنه.. فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

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أرشيفية
 
الأربعاء، 08-07-2026 11:53 م

الوكيل الإخباري- نشر الفنان فضل شاكر، عبر حسابه الرسمي على منصة "انستغرام: "الحمدللّه رب العالمين اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية".

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وأضاف: "أنا ممتن للّه أولاً ولكل من وقف الى جانبي وساندني في قضيتي، أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي.
وعدٌ مني أن أعود إليكم قريبًا، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها".

وتأتي هذه الرسالة، بعد ساعات على إعلان إخلاء سبيله.

 

 
 


gnews

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