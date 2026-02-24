بعد الانتقادات التي طالت مسلسل "بالحرام".. هكذا علّق طوني عيسى

01:20 م

يتعرّض مسلسل "بالحرام" الذي يُعرض طيلة شهر رمضان المُبارك للانتقادات بسبب القضايا الشائكة التي يطرحها إضافة إلى اتهام المتابعين بأن أحداثه بطيئة وفيها الكثير من التطويل.





وتعليقا على الأمر، قال الممثل طوني عيسى في لقاء ببرنامج ET بالعربي: "ممكن أن تكون بداية العمل بطيئة نسبياً، لأنها تعريف على الشخصيات وتمهّد لمدخل القصة. ما تحرق الأمور يعني بخبرك بكل الاحداث من اول حلقة، لذلك من المهم أن ننتظر قليلاً لنفهم تطوّر الأحداث".



وأضاف: "شعبنا بحب يعرف كل شي دغري، دون أن يكون هناك أي تشويق وإثارة في الأحداث، بيحضر مسلسل تركي 500 حلقة ما بيزهق وبكون عم بكرر ويطلع وينزل ويكرر نفس الموضوع وما بيزهق، بس عنا من اول كم حلقة بدو يعرف كل شي".



واعتبر عيسى ان "بالحرام" بغض النظر انه عمل درامي اجتماعي يروي قصة الا ان هذه القصة تحمل أبعادا إنسانية عميقة، ومواصفات جديدة وتتناول قضية حساسة ومهمة تتعلق بالتحرش بالأطفال القاصرين والقاصرات وتتم معالجتها بشكل مباشر لأنها تحمل رسالة توعوية للأهل والأولاد".









