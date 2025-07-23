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بعد الحكم بحبسه.. محمد رمضان يروّج لأغنيته الجديدة رفقة ابنه - فيديو

لاقفب
محمد رمضان وابنه
 
الأربعاء، 23-07-2025 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   روّج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة "الواد طالع لأبوه"، بمشاركة نجله، والمقرر طرحها الأربعاء، وذلك بعد أيام من صدور حكم بحبس الابن عامًا مع وقف التنفيذ، في قضية اعتداء على طفل داخل نادي "نيو جيزة".

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ورغم إعلان الصلح بين الأسرتين، قضت المحكمة بإدانة نجل رمضان وإيداعه مؤقتًا في دار رعاية. وظهور الابن في الفيديو الترويجي للأغنية أثار جدلًا على مواقع التواصل، بسبب توقيت الإعلان عقب القضية مباشرة.

 


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