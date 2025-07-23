بعد الحكم بحبسه.. محمد رمضان يروّج لأغنيته الجديدة رفقة ابنه - فيديو

ورغم إعلان الصلح بين الأسرتين، قضت المحكمة بإدانة نجل رمضان وإيداعه مؤقتًا في دار رعاية. وظهور الابن في الفيديو الترويجي للأغنية أثار جدلًا على مواقع التواصل، بسبب توقيت الإعلان عقب القضية مباشرة.
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