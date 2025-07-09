بعد الدنماركية والفرنسي.. فنانة ثالثة تتهم طليقة السقا بسرقة لوحتها

الوكيل الإخباري- تواجه الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، اتهامات متصاعدة بسرقة أعمال فنية لفنانين عالميين، وذلك بعد ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، حيث نسبت عدة لوحات فنية لنفسها على الهواء مباشرة.

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بعد الفنان الفرنسي المعروف باسم "سيتي"، والرسامة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، انضمت الفنانة التشكيلية الألمانية كارولين ويندلين إلى قائمة المتهمين، معتبرة ما قامت به الصغير "سرقة علنية لمجهودها الفني".



كارولين: "عملت بجد.. والسرقة مؤلمة"

نشرت ويندلين عبر حسابها على "إنستغرام" رسالة مؤثرة جاء فيها:

"السرقة ليست مقبولة. أنا لست مشهورة ولا ثرية. أعمل بجد حتى الإرهاق بينما أربي ثلاثة أطفال، وأضع قلبي في فني أملاً بمستقبل أفضل".

وأضافت:

"مؤلم جداً أن ترى شخصية عامة تسرق فنك وتعرضه على شاشة التلفزيون الوطني وكأنه من صنع يديها".

وأكدت الفنانة أن اللوحة المسروقة تحمل عنوان "أن تصبح الحديقة"، والتي ترمز إلى كيفية نمو الإنسان مع ما يرعاه بالصبر، مشيرة إلى أن "رؤية هذا المعنى يُمحى أمام الجمهور بهذا الشكل مؤلم للغاية".



سلسلة من الاتهامات المتكررة

لم تكن هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها مها الصغير بسرقة أعمال فنية. فقد سبق أن وجه الفنان الفرنسي "سيتي" اتهامًا مباشرًا لها، مشيراً إلى أنها عرضت في البرنامج ثلاثًا من لوحاته التي أنجزها عام 2017، وهي: "Dwarka"، "Kigali"، و"Bushido"، وزعمت أنها من تصميمها.



أما الفنانة الدنماركية ليزا نيلسون، فصرّحت بأن إحدى لوحاتها التي رسمتها قبل ست سنوات ظهرت خلال الحلقة نفسها منسوبة إلى الصغير، دون إذن أو إشارة إليها.