بعد القرار المصري .. نقابة لبنان تدافع عن راغب علامة "المحترم"

وأوضحت النقابة أن ما حدث وكان السبب في منع راغب علامة من الغناء في مصر "لم يكن له علاقة بتصرفات الفنان المحترم، الذي لطالما قدّم مسيرة حافلة بالعطاء الفني، ممثلًا لبلده وللموسيقى العربية في مختلف المحافل الدولية".
وأشادت النقابة بالتزام راغب علامة الدائم بـ"قيم الاحترام والمهنية".
وقالت إنه "كان ولا يزال سفيرًا للفن اللبناني وواجهة مشرفة للثقافة العربية"، وأن "تاريخه الطويل في إقامة الحفلات بمصر يشهد له بجماهيرية كبيرة وسلوك مهني راقٍ".
وتابع البيان أن: "العلاقة التي تجمع بين نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ونقابة المهن الموسيقية في مصر هي علاقة تاريخية قائمة على الاحترام والمحبة، كما أن العلاقة الشخصية بين النقيب اللبناني فريد أبوسعيد والنقيب المصري مصطفى كامل علاقة صداقة وأخوة عميقة".
واعتبرت النقابة في بيانها أن "ما حدث خلال حفل مهرجان العلمين كان تعبيرًا عن محبة واحترام، وليس كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام".
وأشارت إلى أن "الحادثة كانت عبارة عن قبلة على خد الفنان، وتعبيرًا عن محبة واحترام، وليست كما أُشيع في بعض وسائل الإعلام".
وشدّد البيان على أن "المسؤولية عن الحادثة تتحملها الجهة التنظيمية، التي كان من المفترض أن تضع إجراءات أكثر صرامة لضمان سلاسة الحفل".
والاثنين، أعلن نقيب المهن الموسيقية المصرية مصطفى كامل، إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاءه للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب ما حدث في حفله الأخير.
وفي تعليقه على الجدل، أكّد راغب علامة أن ما جرى في حفله المقام مؤخرًا بمصر مع إحدى المعجبات لم يكن سوى لحظة عفوية، مشيرًا إلى أن زاوية التصوير كانت خادعة.
وأشار علامة في مقابلة عبر قناة "إكسترا نيوز" المصرية إلى أنه من غير المفروض أن يقوم بطرد المعجبين به، وأنه يقيم هذه الحفلات لإسعاد الجمهور.
وأضاف أن المعجبة كانت سعيدة بالحفل وحاولت التعبير عن فرحتها، مشيرًا إلى أن "زاوية التصوير كانت خادعة".
سكاي نيوز
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