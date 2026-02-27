بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!

الوكيل الإخباري- قال مُقدّم البرامج محمد قيس "فيه كتير أخبار بس قريباً عندي خبر".



وأضاف قيس عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام": "مهم كتير وأكيد رح يعجبكم، جاهزين؟"



وفي هذا السياق، قالت صفحة فنيّة، إنّ "قيس قرّر مُغادرة قناة "المشهد"، بعد النجاح الكبير الذي حقّقه في برنامج "عندي سؤال".

