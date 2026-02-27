الجمعة 2026-02-27 05:45 م

بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!

تعبيرية
 
الجمعة، 27-02-2026 03:02 م

الوكيل الإخباري-   قال مُقدّم البرامج محمد قيس "فيه كتير أخبار بس قريباً عندي خبر".
 
وأضاف قيس عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام": "مهم كتير وأكيد رح يعجبكم، جاهزين؟"

وفي هذا السياق، قالت صفحة فنيّة، إنّ "قيس قرّر مُغادرة قناة "المشهد"، بعد النجاح الكبير الذي حقّقه في برنامج "عندي سؤال".

Image1_220262715148838180615.jpg

 
 


gnews

