بعد النزاع القضائي بينهما.. زياد برجي يتجاهل الرد على أزمته مع إليسا - فيديو

ورغم تركيز اللقاء على الحفل والموسيقى، طُرحت أسئلة حول الخلاف الفني الذي يجمعه بالفنانة إليسا والشاعر أحمد ماضي، وهو ما ردّ عليه برجي بلغة هادئة قائلاً: "ما بدنا نحملو للموضوع معنا على موازين، نحنا جايين نفرح ونغني"، مشيرًا إلى أن القضية أصبحت بيد القضاء ويتابعها وكيله القانوني.
وفي تعليقه على تصريحات أحمد ماضي الأخيرة، اكتفى بالقول: "بالنسبة لأي موضوع تاني، خلّينا فرحانين"، في تأكيد منه على رغبته في ترك الجدل خارج أجواء المهرجان والاحتفال بالموسيقى فقط.
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