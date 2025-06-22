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بعد النزاع القضائي بينهما.. زياد برجي يتجاهل الرد على أزمته مع إليسا - فيديو

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زياد برجي
 
الأحد، 22-06-2025 12:23 م

الوكيل الإخباري-  عقد الفنان اللبناني زياد برجي مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة 21 يونيو، على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط، وذلك قبيل إحيائه حفله ضمن فعاليات مهرجان موازين – إيقاعات العالم.

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ورغم تركيز اللقاء على الحفل والموسيقى، طُرحت أسئلة حول الخلاف الفني الذي يجمعه بالفنانة إليسا والشاعر أحمد ماضي، وهو ما ردّ عليه برجي بلغة هادئة قائلاً: "ما بدنا نحملو للموضوع معنا على موازين، نحنا جايين نفرح ونغني"، مشيرًا إلى أن القضية أصبحت بيد القضاء ويتابعها وكيله القانوني.


وفي تعليقه على تصريحات أحمد ماضي الأخيرة، اكتفى بالقول: "بالنسبة لأي موضوع تاني، خلّينا فرحانين"، في تأكيد منه على رغبته في ترك الجدل خارج أجواء المهرجان والاحتفال بالموسيقى فقط.

 

 

 

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