بعد انتشار أخبار عن "تدهور صحته"... صور لجورج وسوف تحسم الحقيقة شاهدوها

الوكيل الإخباري- بعد انتشار شائعات حول تدهور صحة الفنان جورج وسوف ووفاته، نشر كل من الإعلامية أنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب صوراً عبر "إنستغرام" جمعتهما بـ"سلطان الطرب" خلال عشاء خاص.

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وأكد الزوجان أن الصور التُقطت مساء أمس، في إشارة واضحة إلى أن الشائعات المتداولة عن حالته الصحية لا أساس لها من الصحة. وكتب نادر: "على العشاء الليلة مع السلطان"، بينما علّقت أنابيلا: "العشاء الليلة مع جورج وسوف"









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