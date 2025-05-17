بعد انتشار أخبار عن "تدهور صحته"... صور لجورج وسوف تحسم الحقيقة شاهدوها

وأكد الزوجان أن الصور التُقطت مساء أمس، في إشارة واضحة إلى أن الشائعات المتداولة عن حالته الصحية لا أساس لها من الصحة. وكتب نادر: "على العشاء الليلة مع السلطان"، بينما علّقت أنابيلا: "العشاء الليلة مع جورج وسوف"
-
أخبار متعلقة
-
سيّدة سوريّة فقدت أولادها منذ حوالي شهرين... وسلاف فواخرجي تُناشد (صورة)
-
نارين بيوتي تلتقي نجماً عالمياً وتشعل مواقع التواصل (فيديو)
-
أبرز نجوم مصر داخل سيارة.. وحيرة بين الجمهور - فيديو
-
فنان مصري يلجأ لطبيب نفسي.. ويكشف السبب! - صورة
-
شاهد نانسي عجرم تمهّد لأغنيتها الجديدة "ورانا إيه" بطريقة مميزة
-
شاهدوا كيف كانت إليسا قبل 27 عاماً
-
مُهدد بالحبس.. تامر حسني يواجه أزمة قضائية!
-
ماجد المصري نجم "إش إش" يتعرض لأزمة صحية