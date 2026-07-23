الخميس 2026-07-23 10:48 م

بعد انتشار الشائعات.. فنانة سورية تُفاجئ الجمهور بإعلان خطوبتها من زميلها

فنون ومشاهير بعد انتشار شائعات عنهما.. فنانة سورية تُفاجئ الجمهور بإعلان خطوبتها من زميلها
جانب من حفل الخطوبة
 
الخميس، 23-07-2026 08:52 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت الفنانة السورية روعة السعدي رسميا بخطوبتها على زميلها الفنان حسن خليل في حفل عائلي أقيم في دمشق. اضافة اعلان


وفاجأ الثنائي الجمهور بالإعلان عن خطوبتهما من خلال نشر صور عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وشارك في حفل الخطوبة إلى جانب أفراد العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين نخبة من نجوم الدراما السورية من بينهم النجم عباس النوري.

وانتشرت فيديوهات من حفل الخطوبة أظهرت أجواء السعادة التي عاشها الثنائي بعد سنوات من انتشار شائعات ارتباطهما من دون أي تأكيد رسمي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إنه منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 9 أيام، أعادت توجيه مسار 12 سفينة تجارية، وعطّلت سفينة واحدة، لمنع السفن من دخول الموانئ أو المناطق الساحلية الإير

عربي ودولي المركزية الأميركية: إعادة توجيه 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران

ل

أخبار محلية جامعة الحسين تحتفل بتخريج الفوج الـ 27

الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

أخبار محلية الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

ل

عربي ودولي ‏هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب رفعت مستوى تأهب سلاح الجو والدفاعات الجوية والاستخبارات العسكرية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

ب

أخبار محلية افتتاح جناح السفارات بمشاركة 10 دول في مهرجان جرش بدورته الـ 40

تعبيرية

تكنولوجيا إنستغرام تطلق ميزة جديدة.. تعرف عليها

ل

عربي ودولي ناقلة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتدخل بحر عُمان



 
 






الأكثر مشاهدة

 