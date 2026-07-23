بعد انتشار الشائعات.. فنانة سورية تُفاجئ الجمهور بإعلان خطوبتها من زميلها

وفاجأ الثنائي الجمهور بالإعلان عن خطوبتهما من خلال نشر صور عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشارك في حفل الخطوبة إلى جانب أفراد العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين نخبة من نجوم الدراما السورية من بينهم النجم عباس النوري.
وانتشرت فيديوهات من حفل الخطوبة أظهرت أجواء السعادة التي عاشها الثنائي بعد سنوات من انتشار شائعات ارتباطهما من دون أي تأكيد رسمي.
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