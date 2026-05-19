بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل.. هل تبرأ راغب علامة من إبنه لؤي؟

الوكيل الإخباري- قطع الفنان راغب علامة الطريق أمام الشائعات التي تطال حياته الشخصية وذلك بعد انتشار فيديو جرى تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، زعم تبرؤه من ابنه لؤي بسبب اطلالاته وحركاته على السوشيال ميديا.



واستغل راغب مناسبة عيد ميلاد ابنه البكر خالد، ووجّه رسالة لنجليه من خلال نشر صورة لهما عبر خاصية الستوري على حسابه على إنستغرام وعلّق عليهها قائلا: "خالد ولؤي احبكما جداً، وأنا فخور جداً بكما وبنجاحكما القوي وبشخصيتكما الرائعة. استمروا في النجاح والابتسامة وآمنوا بأنفسكما. اراكما الأسبوع القادم ولديّ العزيزين. ارسل لكما آلاف القبلات من سيدني".

اضافة اعلان

كما نشر راغب صورة لخالد وهو يحتضنه في مرحلة الطفولة وكتب قائلا: "عيد ميلاد سعيد خالد، انا فخور جداً للرجل الذي أصبحت عليه. اتمنى اك ولحبيبي لؤي حياة مليئة بالنجاح، الصحة والسعادة".