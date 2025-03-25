بعد انتهاء تصوير 'العتاولة 2'.. أحمد السقا يلمّح لمفاجأة سينمائية

وفي كلمته التي وجهها إلى زملائه، عبّر السقا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدًا أن "العتاولة 2" يحمل مكانة خاصة لديه، لما جمعه من فريق رائع، ولأن هدفه الأساسي كان إسعاد الجمهور. كما توجّه السقا بالشكر إلى الداعمين لهذا المشروع، مشيدًا بالمستشار تركي آل الشيخ، وهيئة الترفيه، ومجموعة MBC، والمنتج صادق الصباح وصديقه أنور الصباح على دعمهم الكبير.
وفي سياق متصل، لم تقتصر رسالة السقا على الاحتفال بنهاية التصوير، بل شوقَّ الجمهور أيضًا لعودته إلى عالم السينما. حيث كشف السقا عن فيلمه القادم بعنوان "أحمد وأحمد"، والذي يشاركه بطولته الفنان أحمد فهمي، معربًا عن حماسه لهذا العمل الذي يُتوقع أن يقدم تجربة جديدة ومختلفة بعد آخر أفلامه "السرب". وعلى الرغم من عدم تحديد موعد طرح الفيلم، ألمح السقا إلى أنه قد يكون جزءًا من أفلام الصيف 2025، بمشاركة مجموعة من النجوم مثل حاتم صلاح، محمد لطفي، وجيهان الشماشرجي.
أما مسلسل "العتاولة 2"، فيضم مجموعة من النجوم إلى جانب أحمد السقا، أبرزهم طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، وغيرهم من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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