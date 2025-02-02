بعد انتهاء عقوبتها.. دنيا بطمة تخرج من السجن

وأشارت التقارير إلى أن بطمة خرجت من السجن في سرية تامة، بعيدًا عن أنظار الصحافة التي كانت متواجدة أمام السجن في انتظار لحظة الإفراج عنها.
يُذكر أن محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد رفعت في يناير 2021 العقوبة الابتدائية ضد دنيا بطمة إلى سنة حبس نافذ وغرامة قدرها 10,000 درهم. وكانت بطمة قد اعتُقلت في 31 يناير 2024، وأودعت في سجن الوداية في مراكش.
وكانت دنيا بطمة قد تورطت في قضية "حمزة مون بيبي"، وهو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي اشتهر بنشر فضائح المشاهير والتشهير بهم.
-
أخبار متعلقة
-
نانسي عجرم وزوجها يردان على شائعات الانفصال بأول ظهور معا - صور
-
محمد رمضان يثير الجدل مجددا بطلب غريب حول بوسترات رمضان 2025
-
بعد غيابها عن موسم رمضان.. مُفاجأة بشأن نادين نجيم و'العتاولة 2'
-
السعودية تفقد اثنين من أبرز نجوم الفن
-
تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي بعد مطالبتها بتعويض مالي ضخم
-
أحمد حلمي يكشف سر الهروب من مقالب رامز جلال
-
الموت يفجع الفنان مصطفى شعبان
-
'قلبي ومفتاحه' لمي عز الدين في رمضان 2025