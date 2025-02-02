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بعد انتهاء عقوبتها.. دنيا بطمة تخرج من السجن

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دنيا بطمة
الأحد، 02-02-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري-  غادرت المغنية المغربية دنيا بطمة السجن في مراكش بعد قضائها عقوبتها في قضية "حمزة مون بيبي"، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام مغربية.

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وأشارت التقارير إلى أن بطمة خرجت من السجن في سرية تامة، بعيدًا عن أنظار الصحافة التي كانت متواجدة أمام السجن في انتظار لحظة الإفراج عنها.


يُذكر أن محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد رفعت في يناير 2021 العقوبة الابتدائية ضد دنيا بطمة إلى سنة حبس نافذ وغرامة قدرها 10,000 درهم. وكانت بطمة قد اعتُقلت في 31 يناير 2024، وأودعت في سجن الوداية في مراكش.


وكانت دنيا بطمة قد تورطت في قضية "حمزة مون بيبي"، وهو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي اشتهر بنشر فضائح المشاهير والتشهير بهم.

 

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