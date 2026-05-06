بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

12:48 م

الوكيل الإخباري- في أوّل تعليق على تبرئة والده الفنان فضل شاكر، في قضيّة مُحاولة إغتيال هلال حمود، قال الفنان محمد شاكر "الحمدلله رب العالمين!"





وأضاف شاكر عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام": "صدر حكم براءة والدي فضل شاكر بأول ملف".



وختم قائلاً: "نحنا على ثقة تامة بالقضاء اللبناني بعهده الجديد، الفرج قريب بإذن الله".









