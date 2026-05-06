الأربعاء 2026-05-06 01:11 م

بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر
تعبيرية
 
الأربعاء، 06-05-2026 12:48 م
الوكيل الإخباري-   في أوّل تعليق على تبرئة والده الفنان فضل شاكر، في قضيّة مُحاولة إغتيال هلال حمود، قال الفنان محمد شاكر "الحمدلله رب العالمين!"اضافة اعلان


وأضاف شاكر عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام": "صدر حكم براءة والدي فضل شاكر بأول ملف".
 
وختم قائلاً: "نحنا على ثقة تامة بالقضاء اللبناني بعهده الجديد، الفرج قريب بإذن الله".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

أخبار محلية انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

طب وصحة تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

أخبار محلية إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

ي

أخبار محلية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية واتحاد الجامعات العربية

بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

فن ومشاهير بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

فن ومشاهير قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

ب

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية

عربي ودولي تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية



 
 






الأكثر مشاهدة

 