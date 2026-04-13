بعد تدهور وضعها الصحيّ ..وفاة فنانة شهيرة - صورة

الوكيل الإخباري- توفيت أيقونة الغناء في السينما الهندية والبوليوودية آشا بوسلي، عن عمر ناهز 92 عامًا، إثر تدهور حالتها الصحية نتيجة مضاعفات في القلب والجهاز التنفسي أدت إلى فشل كلوي وتعدد في فشل الأعضاء.



وكانت الفنانة الراحلة قد نُقِلَت إلى العناية المركزة يوم السبت الماضي بعد إصابتها بالتهاب حاد في الصدر وإرهاق شديد، قبل أن تُعلن وفاتها لاحقًا.

