بعد تصدرها الترند.. ما سر الجمال الطبيعي لجيهان الشماشرجي؟

الوكيل الإخباري- تصدرت إطلالة الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي وما ظهرت عليه من جمال طبيعي، عبر الصور ومقاطع الفيديو، الترند في الساعات الأخيرة، وسط نقاش محتدم حول ما إذا كان جمالها طبيعيًا مئة بالمئة أم إنها لجأت إلى أساليب صناعية أخرى مثل الفيلر والبوتوكس.

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وقالت جيهان الشماشرجي في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، استضافت فيه عددًا من نجوم مسلسل "إخواتي" الذي عرض في رمضان الماضي، إن جمالها طبيعي مئة بالمئة لأنه وراثي، كما أن خديها المنتفخين هما ضمن ظاهرة عامة موجودة لدى جميع نساء العائلة.



وأبدت دهشتها الشديدة من إصرار كثيرين من رواد منصات التواصل الاجتماعي على أنها لجأت للفيلر، وزعم أحدهم أن طبيب تجميل أكد له أن خديها لا يمكن أن يكونا طبيعيين.