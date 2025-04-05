بعد تصدرها الترند.. ما سر الجمال الطبيعي لجيهان الشماشرجي؟

وقالت جيهان الشماشرجي في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، استضافت فيه عددًا من نجوم مسلسل "إخواتي" الذي عرض في رمضان الماضي، إن جمالها طبيعي مئة بالمئة لأنه وراثي، كما أن خديها المنتفخين هما ضمن ظاهرة عامة موجودة لدى جميع نساء العائلة.
وأبدت دهشتها الشديدة من إصرار كثيرين من رواد منصات التواصل الاجتماعي على أنها لجأت للفيلر، وزعم أحدهم أن طبيب تجميل أكد له أن خديها لا يمكن أن يكونا طبيعيين.
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