بعد تصدرها الترند.. منى زكي تفجر مفاجأة حول "الست"

وأضافت زكي أنها ستصدر أي مواد دعائية معتمدة عبر الشركة المنتجة فقط، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الصور أو الأخبار غير الموثوقة.
البوستر المزيف يظهر منى زكي بفستان أخضر وتسريحة شعر كلاسيكية تحاكي إطلالات أم كلثوم الشهيرة، مع نظارة طبية وأقراط لامعة، وتقف أمام ميكروفون قديم الطراز في مشهد يعكس أجواء حفلات كوكب الشرق.
يذكر أن فيلم "الست" يشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
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