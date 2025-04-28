بعد تصدرها الترند.. منى زكي تفجر مفاجأة حول "الست"

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنانة المصرية منى زكي محركات البحث في الساعات الأخيرة بعد تداول بوستر دعائي قيل إنه لفيلمها الجديد "الست" الذي يروي قصة حياة كوكب الشرق، أم كلثوم. لكن منى زكي فجرت مفاجأة عبر بيان رسمي أكدت فيه أن الصورة المتداولة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا علاقة لها بالفيلم من حيث الكواليس أو المواد الترويجية.

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وأضافت زكي أنها ستصدر أي مواد دعائية معتمدة عبر الشركة المنتجة فقط، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الصور أو الأخبار غير الموثوقة.



البوستر المزيف يظهر منى زكي بفستان أخضر وتسريحة شعر كلاسيكية تحاكي إطلالات أم كلثوم الشهيرة، مع نظارة طبية وأقراط لامعة، وتقف أمام ميكروفون قديم الطراز في مشهد يعكس أجواء حفلات كوكب الشرق.



يذكر أن فيلم "الست" يشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

ارم نيوز