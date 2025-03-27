بعد تصدر مشهد الخيانة في تحت سابع ارض.. رد فعل مفاجئ لتيم حسن - صورة

الوكيل الإخباري- تفاعل الممثل السوري تيم حسن مع جمهور مسلسل "تحت سابع أرض" بأسلوبه الذكي والمميز، حيث حاول تخفيف غضبهم من خيانة شخصيته "موسى" لشخصية "بلقيس"، التي تجسدها الممثلة كاريس بشار. في خطوة طريفة، شارك تيم حسن مع متابعيه صورًا من كواليس تصوير حفل زفافه على "بلقيس"، حيث كانت تقف بينهما شابة، في إشارة إلى إيجاده حلًا غير متوقع لمشكلة الخيانة. وأرفق تيم حسن الصور بتعليق مقتضب يقول فيه: "لقيت الحل، تمام؟".

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هذا المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي عبر عن انزعاجه وغضبه بسبب تصاعد الأحداث السريع، بعد إعلان "راما" (التي تجسدها الفنانة سارة بركة) عن حملها في الوقت الذي يحاول فيه "موسى" طلب السماح من "بلقيس" بسبب خيانته لها. ورغم محاولات تيم حسن التخفيف من الغضب بتلك التدوينة، إلا أن المشاهدين لم يتوقفوا عن التعبير عن استيائهم من تطور الأحداث التي تحمل الكثير من التوتر الدرامي.

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