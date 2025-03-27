الخميس 2025-03-27 11:47 ص
 

بعد تصدر مشهد الخيانة في تحت سابع ارض.. رد فعل مفاجئ لتيم حسن - صورة

اى
مسلسل تحت سابع ارض
 
الخميس، 27-03-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري-   تفاعل الممثل السوري تيم حسن مع جمهور مسلسل "تحت سابع أرض" بأسلوبه الذكي والمميز، حيث حاول تخفيف غضبهم من خيانة شخصيته "موسى" لشخصية "بلقيس"، التي تجسدها الممثلة كاريس بشار. في خطوة طريفة، شارك تيم حسن مع متابعيه صورًا من كواليس تصوير حفل زفافه على "بلقيس"، حيث كانت تقف بينهما شابة، في إشارة إلى إيجاده حلًا غير متوقع لمشكلة الخيانة. وأرفق تيم حسن الصور بتعليق مقتضب يقول فيه: "لقيت الحل، تمام؟".

اضافة اعلان


هذا المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي عبر عن انزعاجه وغضبه بسبب تصاعد الأحداث السريع، بعد إعلان "راما" (التي تجسدها الفنانة سارة بركة) عن حملها في الوقت الذي يحاول فيه "موسى" طلب السماح من "بلقيس" بسبب خيانته لها. ورغم محاولات تيم حسن التخفيف من الغضب بتلك التدوينة، إلا أن المشاهدين لم يتوقفوا عن التعبير عن استيائهم من تطور الأحداث التي تحمل الكثير من التوتر الدرامي.

 

 

 

الجديد 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال أسعار الذهب مستمرة في الارتفاع عالمياً .. وهذه المرة ترامب السبب

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية وزارة الزراعة توقع اتفاقية لدعم قطاع الحمضيات في وادي الأردن

6ع

طب وصحة نظام غذائي يجعل الأطفال أقل عنفاً... تعرف عليه

اتل

منوعات أبرز القطع التي عليكِ امتلاكها هذا الصيف

fhj

أخبار الشركات تزامناً مع اليوم العالمي للنوم التأقلم مع التوقيت الصيفي قد يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع، والأصغر سناً هم الأكثر تأثراً

ا

أسواق ومال أسعار النفط ترتفع عالميا

أرشيفية

أخبار محلية عاجل الأوقاف تعلن عن مصليات العيد في جميع محافظات المملكة - أسماء

تخ

أخبار الشركات اختيار كيا EV3 ضمن المركبات الثلاثة المتأهلة للتصفيات النهائية في فئات متعددة لجوائز السيارات العالمية لعام 2025



 
 





الأكثر مشاهدة