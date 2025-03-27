بعد تصدر مشهد خيانته كاريس بشار في تحت سابع ارض .. تيم حسن في رد فعل مفاجئ - صورة

هذا المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي عبر عن انزعاجه وغضبه بسبب تصاعد الأحداث السريع، بعد إعلان "راما" (التي تجسدها الفنانة سارة بركة) عن حملها في الوقت الذي يحاول فيه "موسى" طلب السماح من "بلقيس" بسبب خيانته لها. ورغم محاولات تيم حسن التخفيف من الغضب بتلك التدوينة، إلا أن المشاهدين لم يتوقفوا عن التعبير عن استيائهم من تطور الأحداث التي تحمل الكثير من التوتر الدرامي.
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