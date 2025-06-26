بعد تصريحاته النارية.. إلهام الفضالة ترد على بوشهري ومحاميتها تهدد باللجوء للقضاء

وردت الفضالة في بث مباشر، مهاجمة بوشهري ودافعت عن محاميتها، مؤكدة أن دعمها لشجون نابع من علاقة قوية تجمع بينهما. أما المحامية مريم البحر، فتوعدت بمقاضاة بوشهري بتهمة التشهير، نافية سعيها للظهور الإعلامي.
في خضم السجال، كتب الكاتب فهد العليوة رسالة دعم مؤثرة لشجون، طمأن فيها جمهورها، مؤكدًا أنها تمر بمرحلة تعافٍ نفسي، بعد الإفراج عنها بكفالة على خلفية اتهامها بقضية تعاطي وحيازة مواد مخدرة.
-
أخبار متعلقة
-
صور نادرة لعبلة كامل بعد 7 سنوات من الغياب تُشعل مواقع التواصل
-
أزمة خطيرة تشتعل بين أحمد السقا وطليقته مها الصغير هذا ما حصل بينهما
-
قُنبلة موسم رمضان 2026..ظافر العابدين يعلن عن أول تعاون مع نادين نجيم
-
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)
-
فنان مصري قدير يتعرّض لوعكة صحية مفاجئة - صورة
-
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
-
حقيقة وفاة الممثل رشيد عساف
-
ملك زاهر تطمئن جمهورها بعد تعافيها من أزمتها الصحية