الخميس 2025-06-26 02:55 م
 

بعد تصريحاته النارية.. إلهام الفضالة ترد على بوشهري ومحاميتها تهدد باللجوء للقضاء

يؤيؤ
إلهام الفضالة
 
الخميس، 26-06-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-  اشتعلت الساحة الفنية الكويتية إثر الأزمة التي تمر بها الفنانة شجون الهاجري، والتي ألقت بظلالها على عدد من النجوم، أبرزهم الفنان عبدالله بوشهري الذي اتهم بعض الفنانين باستغلال الأزمة للترويج لأنفسهم، في إشارة ضمنية إلى الفنانة إلهام الفضالة ومحاميتها مريم البحر.

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وردت الفضالة في بث مباشر، مهاجمة بوشهري ودافعت عن محاميتها، مؤكدة أن دعمها لشجون نابع من علاقة قوية تجمع بينهما. أما المحامية مريم البحر، فتوعدت بمقاضاة بوشهري بتهمة التشهير، نافية سعيها للظهور الإعلامي.


في خضم السجال، كتب الكاتب فهد العليوة رسالة دعم مؤثرة لشجون، طمأن فيها جمهورها، مؤكدًا أنها تمر بمرحلة تعافٍ نفسي، بعد الإفراج عنها بكفالة على خلفية اتهامها بقضية تعاطي وحيازة مواد مخدرة.

 

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