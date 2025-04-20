بعد تعرضها للتنمر والانتقادات.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة فما القصة؟

الوكيل الإخباري- أعربت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور عن استيائها الشديد من بعض تعليقات متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "تيك توك"، والتي تناولت مظهرها وعمرها بطريقة اعتبرتها مسيئة وغير لائقة.

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وبدأت القصة عندما نشرت ريهام، نهاية مارس الماضي، مقطع فيديو يجمعها بالطفلة التي شاركتها بطولة مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض خلال موسم رمضان الفائت. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على نشر الفيديو، إلا أن الفنانة المصرية قررت الرد على موجة التعليقات التي تناولت شكلها والتغيّرات في ملامحها.



وعلّقت ريهام على الفيديو قائلة:

"ممكن تتناقشوا في موضوع إني كبرت وعجزت وشكلي بقى عنده 70 سنة في حتة غير صفحتي"، في رسالة مباشرة منها لمنتقديها.



الفيديو كان قد حظي بتفاعل واسع بين الجمهور، لكن بعض الملاحظات حول مظهرها أثارت جدلًا بين المتابعين، ودفع الفنانة لكسر صمتها والتعبير عن انزعاجها.