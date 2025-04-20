بعد تعرضها للتنمر والانتقادات.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة فما القصة؟

وبدأت القصة عندما نشرت ريهام، نهاية مارس الماضي، مقطع فيديو يجمعها بالطفلة التي شاركتها بطولة مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض خلال موسم رمضان الفائت. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على نشر الفيديو، إلا أن الفنانة المصرية قررت الرد على موجة التعليقات التي تناولت شكلها والتغيّرات في ملامحها.
وعلّقت ريهام على الفيديو قائلة:
"ممكن تتناقشوا في موضوع إني كبرت وعجزت وشكلي بقى عنده 70 سنة في حتة غير صفحتي"، في رسالة مباشرة منها لمنتقديها.
الفيديو كان قد حظي بتفاعل واسع بين الجمهور، لكن بعض الملاحظات حول مظهرها أثارت جدلًا بين المتابعين، ودفع الفنانة لكسر صمتها والتعبير عن انزعاجها.
-
أخبار متعلقة
-
سلاف فواخرجي تفجر مفاجأة عن زواجها من بشار الأسد - صورة
-
حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب
-
350 بلاغاً ضد محمد رمضان.. والاتهامات تلاحق مصممة ملابسه
-
مشاهد مؤثرة في جنازة سليمان عيد: بكاء النجوم وتوديع حزين
-
الكشف عن هوية خطيب الممثلة السورية نادين قدور - فيديو
-
ممثل سوري يوجه رسالة دعم لسلاف فواخرجي
-
بألبوم من 5 أغانٍ.. بهاء سلطان "ترند" منصات الموسيقى
-
الإعلان عن سبب وفاة الفنان المصري سليمان عيد