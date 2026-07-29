بعد تهديده بالحبس.. رقم كبير ينهي أزمة ممثل شهير مع طليقته

الوكيل الإخباري- أنهى الفنان المصري أحمد عز أزمة قضائية مع طليقته الفنانة المصرية زينة، بعدما سدد كامل المستحقات المتأخرة الخاصة بأجر خادمة طفليهما التوأم، والبالغة 570 ألف جنيه مصري.



وقررت محكمة الأسرة المصرية بمدينة نصر تأجيل الدعوى التي أقامتها زينة، والتي تطالب فيها بحبس أحمد عز بسبب تأخره في السداد، إلى جلسة 16 أغسطس/آب المقبل، تمهيدًا لإصدار الحكم.



وكان دفاع أحمد عز قد سدد جزءًا من المبلغ خلال جلسة سابقة، قبل استكمال سداده بالكامل، لينهي بذلك هذا الملف القضائي.

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