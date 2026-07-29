بعد تهديده بالحبس.. رقم كبير ينهي أزمة ممثل شهير مع طليقته

وقررت محكمة الأسرة المصرية بمدينة نصر تأجيل الدعوى التي أقامتها زينة، والتي تطالب فيها بحبس أحمد عز بسبب تأخره في السداد، إلى جلسة 16 أغسطس/آب المقبل، تمهيدًا لإصدار الحكم.
وكان دفاع أحمد عز قد سدد جزءًا من المبلغ خلال جلسة سابقة، قبل استكمال سداده بالكامل، لينهي بذلك هذا الملف القضائي.
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