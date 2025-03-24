بعد جدل زواجه وموعد زفافه.. أحمد العوضي يحسمها

وأوضح العوضي أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن زواجه ليست صحيحة، وقال: "لا أجيب على أي حديث يتعلق بحياتي الخاصة، وأنا لا أتحدث عن حياتي الشخصية مع الجمهور". وأشار إلى أنه سبق وأن صرح بنيته الزواج بعد رمضان، إلا أن الأخبار تم صياغتها بطريقة مبالغ فيها.
وأضاف العوضي: "لا أهتم بالشائعات التي يتم تداولها، وأي فتاة ألقي عليها التحية يتم ربط اسمي بها فورًا".
وكان العوضي قد ذكر في وقت سابق خلال برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية أنه سيتزوج بعد شهر رمضان، ولكنه نفى أن يكون الزواج في عيد الفطر، موضحًا: "قلت بعد رمضان وليس في العيد".
-
أخبار متعلقة
-
مي عمر توجه رسالة إلى الجماهير بعد إعلان محمد سامي الاعتزال
-
ناصر القصبي يعود لجمهوره بمسرحية 'الشنطة' في عيد الفطر
-
تدافع جماهيري يهدد نجما شهيرا في مقهى شعبي والشرطة تتدخل في مصر (فيديو)
-
تفاعل كبير مع الحالة الصحية للفنانة المعتزلة عبلة كامل.. ما القصة؟
-
مفاجآت غير متوقعة في الحلقة الجديدة من "فهد البطل"
-
لحظة درامية في الحلقة 22 من 'وتقابل حبيب' تثير تفاعل السوشال ميديا
-
تصاعد الأحداث في الحلقة السابعة من مسلسل الغاوي: بين الخيانات والمفاجآت
-
خيانة طارق وتطورات جديدة في الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية