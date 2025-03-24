بعد جدل زواجه وموعد زفافه.. أحمد العوضي يحسمها

الوكيل الإخباري- حسم الفنان المصري أحمد العوضي الجدل بعد تداول أنباء عن نيته الزواج من فتاة من خارج الوسط الفني، مؤكدًا أنه لا يحب الحديث عن حياته الخاصة. العوضي شدد في بودكاست "The Sight" على أن الجمهور له الحق في معرفة تفاصيل حياته المهنية فقط، بينما تظل حياته الشخصية أمرًا خاصًا لا يخص أحدًا سواه.

اضافة اعلان



وأوضح العوضي أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن زواجه ليست صحيحة، وقال: "لا أجيب على أي حديث يتعلق بحياتي الخاصة، وأنا لا أتحدث عن حياتي الشخصية مع الجمهور". وأشار إلى أنه سبق وأن صرح بنيته الزواج بعد رمضان، إلا أن الأخبار تم صياغتها بطريقة مبالغ فيها.



وأضاف العوضي: "لا أهتم بالشائعات التي يتم تداولها، وأي فتاة ألقي عليها التحية يتم ربط اسمي بها فورًا".



وكان العوضي قد ذكر في وقت سابق خلال برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية أنه سيتزوج بعد شهر رمضان، ولكنه نفى أن يكون الزواج في عيد الفطر، موضحًا: "قلت بعد رمضان وليس في العيد".