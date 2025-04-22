الثلاثاء 2025-04-22 01:59 م
 

بعد جدل موته بسبب الصيام.. ابنة سليمان عيد تكشف الحقيقة

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الفنان سليمان عيد
 
الثلاثاء، 22-04-2025 12:55 م

الوكيل الإخباري- في أول تعليق لها بعد رحيل والدها، نفت سلمى سليمان عيد ما تردد عبر مواقع التواصل بشأن وفاته وهو صائم، مؤكدة أن الوفاة كانت طبيعية ومفاجئة، بعد معاناة طويلة مع ضعف في عضلة القلب امتدت لأكثر من 30 عامًا.

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وخلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، أوضحت سلمى أن والدها أنهى صيام الأيام الستة من شوال قبل يوم من وفاته، وأنه توفي فجر الجمعة بعد صلاة الفجر، في هدوء تام، مشيرة إلى أن ملامحه كانت هادئة ومضيئة.


وأضافت أن المحبة الكبيرة التي لاقوها من الجمهور والفنانين خففت من ألم الفقد، مؤكدة أن سليمان عيد كان محبوبًا بعفويته وتواضعه، وترك أثرًا طيبًا في قلوب الجميع.


يذكر أن الفنان سليمان عيد رحل عن عالمنا صباح الجمعة 18 أبريل، عن عمر ناهز 59 عامًا، وتم تشييع جثمانه وسط حضور كبير من نجوم الفن.

 

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gnews

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