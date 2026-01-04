الأحد 2026-01-04 02:22 م

بعد جدل واسع.. كيف انتهت أزمة نوال الزغبي والشامي؟

غت
نوال الزغبي والشامي
الأحد، 04-01-2026 01:17 م

الوكيل الإخباري-   طُويت صفحة الجدل بين الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان السوري الشامي بعد تبادل مواقف إيجابية أنهت السجال الذي نشأ إثر تصريحات متقاطعة.

اضافة اعلان


الزغبي أعادت التأكيد على تقديرها لفن الشامي ووصف أعماله بـ"الجميلة والمميزة"، فيما رد الشامي برسالة احترام مشيرًا إلى أن أغانيه تعبّر عن جيل مختلف، ومعبرًا عن تقديره للزغبي وداعيًا إلى لقاء قريب.


وبهذا، عادت العلاقة بين الطرفين إلى مسارها الطبيعي بعيدًا عن أي توتر إعلامي.

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بث

فيديو منوع شخص يشارك مقطعًا طريفًا لطفلتين بعنوان: "الجريمة الكاملة تتطلب العمل الجماعي"

فغغغل

فيديو منوع سبحان الله ❤️ هندسة من وحي الطبيعة

قب

فيديو منوع من أجمل ما قد تراه: صلاة الجمعة في روسيا وسط درجات حرارة الصقيع

3

طب وصحة ما لا نراه تحت الجلد.. كيف يتفاعل حبر الوشم مع الجسم؟

فنزويلا

عربي ودولي كوريا الشمالية: اعتقال الولايات المتحدة لمادورو يعد تعديا خطيرا على سيادة فنزويلا

إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

أخبار محلية محافظ جرش: إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

32

طب وصحة كوب واحد قد يعادل 3 قطع بسكويت.. مشروبات شتوية مليئة بالسكر

يشكل نظام التدقيق اللاحق(PCA) بعد التخليص، انطلاقة جديدة في عمليات التخليص الجمركي، وتعزيز ثقافة الالتزام لدى قطاع التجارة والاستثمار، حيث باشرت الجمارك الأردنية العمل بهذا النظام، منذ بداية تموز الما

أخبار محلية الجمارك: بدء العمل بالمرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء الخاص بالاعفاء من الغرامات



 






الأكثر مشاهدة