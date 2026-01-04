بعد جدل واسع.. كيف انتهت أزمة نوال الزغبي والشامي؟

الوكيل الإخباري- طُويت صفحة الجدل بين الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان السوري الشامي بعد تبادل مواقف إيجابية أنهت السجال الذي نشأ إثر تصريحات متقاطعة.

الزغبي أعادت التأكيد على تقديرها لفن الشامي ووصف أعماله بـ"الجميلة والمميزة"، فيما رد الشامي برسالة احترام مشيرًا إلى أن أغانيه تعبّر عن جيل مختلف، ومعبرًا عن تقديره للزغبي وداعيًا إلى لقاء قريب.



وبهذا، عادت العلاقة بين الطرفين إلى مسارها الطبيعي بعيدًا عن أي توتر إعلامي.