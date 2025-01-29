بعد جدل واسع.. نانسي عجرم تكشف سر منشوراتها الغامضة - فيديو

الوكيل الإخباري- في إطار التكهنات المتزايدة حول علاقة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بزوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، أطلقت نانسي أولى أغاني ألبومها المنتظر لعام 2025 بعنوان "طول عمري نجمة". الأغنية التي تم طرحها مؤخراً على منصة "أنغامي" جاءت بعد فترة من التشويق والغموض، ووعدت نانسي جمهورها بطرح فيديو كليب الأغنية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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وتعتبر "طول عمري نجمة" هي أول أغنية يتم إطلاقها من الألبوم الذي انتهت نانسي من تسجيل 10 أغانٍ منه، ومن المتوقع أن يتضمن الألبوم أغنية خليجية، لكن لم يتم الاستقرار بعد على اسم الألبوم.

الأغنية تحمل خصوصية خاصة، حيث إنها تعد آخر تعاون للملحن المصري الراحل محمد رحيم مع نانسي، لتكون أول أغنية له تُطرح بعد وفاته العام الماضي. كما تعاونت نانسي في الأغنية مع الشاعر هاني عبد الكريم، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور مع الأغنية نظرًا لكلماتها المؤثرة.



في الوقت نفسه، جاءت الأغنية وسط حملة ترويجية مشوقة وغامضة أثارت شائعات حول حياتها الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بانفصالها عن زوجها. وقد زادت التكهنات بعدما ظهرت نانسي في المقطع الترويجي لكليب الأغنية وهي تجسد شخصية سيدة توقع أوراق طلاقها.



لكن نانسي حسمت هذه الشائعات عندما نشرت تغريدة عبر "إكس" قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد.. هذه سنّة الحياة". ورغم أن الجملة مستوحاة من فكرة الفيديو كليب، اعتبرها البعض إعلاناً غير مباشر لانفصالها.

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