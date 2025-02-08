بعد حذف أغنيتها.. أول تعليق من أصالة نصري

الوكيل الإخباري- بعد الضجة التي أثارها حذف أغنيتها "60 دقيقة حياة"، غردت الفنانة أصالة نصري لأول مرة بتغريدة فسّرها الجمهور بأنها رد غير مباشر على طليقها المخرج طارق العريان، الذي اعترف بأنه المسؤول عن سحب الأغنية من مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأثناء تهديد العريان بحذف أغنياتها من يوتيوب، كتبت أصالة على حسابها: "الأمانة لا تتجزأ والأمين لا يغدر ولا يخون ولا يكذب ولا يستغلّ ولا يظلم والعكس صحيح". ورغم أنها لم تذكر اسمه بشكل مباشر، إلا أن التغريدة أثارت تفاعلاً واسعاً من جمهورها الذي عبّر عن تضامنه معها.



وكانت أغنية "60 دقيقة حياة" قد حققت أكثر من 200 مليون استماع، وهو ما دفع طارق العريان إلى إصدار بيان رسمي أوضح فيه أنه حاول حل النزاعات الفنية مع طليقته بشكل ودي لمدة خمس سنوات، لكنّ محاولاته باءت بالفشل. وأشار العريان إلى أنه اضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقه، مشيراً إلى أنه لن يتنازل عن حقوقه رغم الهجوم الذي تعرض له من جمهور أصالة، كما أرسل إلى إدارة يوتيوب الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته، مما أدى إلى حذف الأغنية.