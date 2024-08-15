بعد حذف أغنيتيه مع شيرين.. الملحن المصري عزيز الشافعي يخرج عن صمته

الوكيل الإخباري- خرج المؤلف والملحن المصري عزيز الشافعي عن صمته بعد حذف أغنيتيه مع شيرين عبد الوهاب، بسبب أزمتها مع شركة روتانا.



وقال الشافعي في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية يوم الأربعاء، إنه تمنى استمرار الأغنيتين على منصة يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، لإعطاء الفرصة للجمهور لسماعهما والاستمتاع بهما.



وكشف الشافعي عن السبب الذي دفع شيرين عبد الوهاب للاستعجال في نشر الأغنيتين الجديدتين، بقوله: "أنا عارف شيرين عملت كده ليه.. هي وعدت جمهورها أنها تنزل أغاني، وأصعب حاجة الفنان يبقى عايز يغني ويشتغل وفجأة يتمنع عشان ورق أو توقيعات أو وجهات نظر أو مواقف قانونية، ومعرفش كان إيه المفروض يحصل".



واستعجب الملحن من حالة الجدل والخلافات المثارة بين محامي كلاً من شيرين وشركة روتانا، والذي على إثره تقوم شيرين بدفع 20 مليون جنيه بدعوى إخلالها بالعقد، وهو ما عبر عنه بقوله: "يعني المفروض كل إخلال بالعقد شيرين تدفع 10 ملايين جنيه!".



وأوضح الشافعي أن عقد شيرين مستمر مع روتانا، وهي مطالبة بتقديم أغاني معها، موجهاً سؤاله إلى ياسر قنطوش، محامي شيرين، قائلاً: "هل أنت ورقك سليم عشان تنزل أغاني؟ وإزاي لو سليم روتانا وقفتها وحذفت الأغاني، هل روتانا عندها حق ولا معندهاش؟".



ورفض الشافعي حالة التناقض في التصريحات بين الجهتين، شيرين وشركة روتانا وموكليهما، مُبدياً حبه للمغنية بقوله: "مشكلتنا إننا بنحب شيرين وعندنا شيرين واحدة في مصر".



وأعطى الشافعي العذر في سرعة نشرها للأغنيتين، ووصف الأمر بأنها "مُجبرة" على ذلك، حيث تابع: "أنا متفهم موقفها وبدعمها وفي ضهرها مهما حصل، المهم نسمع أغاني شيرين في كل حتة وفي كل مكان".



وتمنى الملحن أن تنتهي أزمات شيرين سريعاً وتعود إلى حياتها الطبيعية لتقديم الفن والأغاني التي ينتظرها الجمهور، مُناشداً كبار القانون والفن بالتدخل لحل هذه الأزمة وإعطاء كل ذي حق حقه حتى تتفرغ شيرين لأعمالها وتقدم أعمالاً فنية جديدة.



ويشترك الشافعي في أغنيتي "بتمنى أنساك" وهي من كلماته وألحانه، والأغنية الأخرى "اللي يقابل حبيبي" من ألحانه.



وبشكل مفاجئ، حذف موقع يوتيوب أحدث أغنيتين لشيرين يوم الأربعاء، بعد ساعات من طرحهما على المنصة، مشيراً إلى أن سبب الحذف هو شكوى من روتانا.