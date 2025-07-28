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بعد خضوعه لعملية جراحية.. أول ظهور لإبن تامر حسني مع والدته بسمة بوسيل (صور)

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بسمة بوسيل
 
الإثنين، 28-07-2025 12:39 م

الوكيل الإخباري-   تقضي الفنانة المغربية بسمة بوسيل عطلتها الصيفية في مدينة جنيف السويسرية، برفقة أطفالها من طليقها الفنان المصري تامر حسني، وسط أجواء عائلية دافئة.

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ونشرت بسمة عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور ظهرت فيها برفقة ابنها آدم، في أول ظهور له بعد العملية الجراحية التي خضع لها الشهر الماضي بسبب انفجار الزائدة الدودية، والتي تطلبت متابعة طبية دقيقة.


ورغم حرصها على عدم الكشف عن ملامح وجهه، بدت ملامح التحسن على حالته الصحية، حيث ظهر إلى جانب شقيقته أمايا وهما يسيران بجوار والدتهما، في لقطات عفوية التقطتها شقيقتهما الكبرى تاليا لتوثيق لحظات العطلة.


الصور لاقت تفاعلاً واسعًا من المتابعين الذين تمنوا دوام الصحة لآدم، وأشادوا بعلاقة بسمة بأطفالها وحرصها على قضاء أوقات خاصة معهم.

 


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