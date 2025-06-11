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بعد راشد الماجد.. عاصي الحلاني يطرح أغنيته الخليجية بالذكاء الاصطناعي - فيديو

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عاصي الحلاني
 
الأربعاء، 11-06-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري-  أطلق الفنان اللبناني عاصي الحلاني أغنيته الجديدة "أشتكي لله"، مقدّمًا تجربة فنية مميزة تمزج بين الطابع الخليجي وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في إخراج الفيديو كليب.

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الأغنية، التي طُرحت عبر قناة الحلاني الرسمية على "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية، كتبها الشاعر خالد فيرناس، ولحنها ياسر نور، بينما تولى التوزيع الموسيقي هاني ربيع، والماسترينغ ماهر صلاح.


ويُعد الكليب نقلة نوعية في أسلوب الحلاني، إذ استعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإضفاء لمسة بصرية مبتكرة تتماشى مع روح العصر، ما لاقى إعجاب جمهوره في أولى ساعات الإطلاق.

 

 

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