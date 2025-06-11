بعد راشد الماجد.. عاصي الحلاني يطرح أغنيته الخليجية بالذكاء الاصطناعي - فيديو

الأغنية، التي طُرحت عبر قناة الحلاني الرسمية على "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية، كتبها الشاعر خالد فيرناس، ولحنها ياسر نور، بينما تولى التوزيع الموسيقي هاني ربيع، والماسترينغ ماهر صلاح.
ويُعد الكليب نقلة نوعية في أسلوب الحلاني، إذ استعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإضفاء لمسة بصرية مبتكرة تتماشى مع روح العصر، ما لاقى إعجاب جمهوره في أولى ساعات الإطلاق.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة ملك زاهر بوعكة صحية مفاجئة.. والأطباء عاجزون عن التشخيص!
-
كندة علوش تكشف معاناتها مع القلق والسرطان
-
نادين الراسي تكشف موعد خطبتها (فيديو)
-
بعد قرار حبسها لمدة 3 سنوات.. تعرّض والدة فنانة شهيرة لأزمة صحية (صورة)
-
شائعة تطال الفنان بسام كوسا... هذه حقيقتها
-
الموت يغيب فنان عالمي مشهور - صورة
-
شاهدوا أحدث إطلالة لزوج نورمان أسعد وإبنها تيجان (فيديو)
-
رسالة مؤثرة لـ "ريهام حجاج" بعد أدائها مناسك الحج.. ماذا قالت؟ صورة