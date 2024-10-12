بعد رحلة علاج طويلة... عبد الله الرويشد يعود إلى الكويت قريباً

وكشفت أسيل عن الخبر السار لجمهور والدها من خلال منشورات عبر حسابها الخاص على منصة "أكس"، فشاركت صورة للنجم الكويتي وكتبت عليها: "راجع لكم بشوق وفرح. بحفظ الله ورعايته يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس 17/10 والدنا عبد الله الرويشد من ألمانيا بعد رحلة العلاج".
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