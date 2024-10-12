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بعد رحلة علاج طويلة... عبد الله الرويشد يعود إلى الكويت قريباً

الفنان عبد الله الرويشد
الفنان عبد الله الرويشد
السبت، 12-10-2024 03:01 م

الوكيل الإخباري-   بعد رحلة علاج طويلة في ألمانيا، أعلنت أسيل، ابنة النجم عبدالله الرويشد، عن عودة والدها إلى الكويت يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري.

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وكشفت أسيل عن الخبر السار لجمهور والدها من خلال منشورات عبر حسابها الخاص على منصة "أكس"، فشاركت صورة للنجم الكويتي وكتبت عليها: "راجع لكم بشوق وفرح. بحفظ الله ورعايته يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس 17/10 والدنا عبد الله الرويشد من ألمانيا بعد رحلة العلاج".

 

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