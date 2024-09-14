بعد رحيل ناهد رشدي..مشاهير ينعون بطلة "لن أعيش في جلباب أبي"

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على الوسط الفني المصري بعد وفاة ناهد رشدي عن عمر يناهز 68 عاماً، بعد مسيرة حافلة قدمت خلالها الكثير من الأعمال الفنية المميزة.

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ورحلت ناهد رشدي في يوم ميلادها، في 14 سبتمبر (أيلول)، بعد معاناة مع المرض الذي رفضت الإفصاح عنه في لقاءاتها التلفزيونية، وكانت تكتفي فقط بوصفه بـ"المحنة"، قائلةً: "المحنة التي أصابتني لم تكن باختياري، بل هي قدر كتبه الله عليّ، وأنا دوماً مؤمنة بقضاء الله وقدره".



مسيرة حافلة

بعد تخرجها في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1982، شاركت ناهد رشدي في أكثر من 200 عمل فني، خاصة المسلسلات الرمضانية الناجحة مثل "أرابيسك"، و"هوانم غاردن سيتي"، و"الزيني بركات"، و"لن أعيش في جلباب أبي" في رمضان 1996.



نعي مؤثر

وبعد وفاتها، أسرع عدد من المشاهير لنعيها، في مقدمتهم شريهان، التي نشرت صورتها عبر حسابها على إكس، وقالت: "لروحها الطيبة الجميلة النقية الرحمة والمغفرة، ولأهلها وأحبابها وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون". وأضافت: "في رحمة ورحاب الله يا ناهد، ربنا يعفو عنك ويجعلك ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. في الفردوس الأعلى إن شاء الله".



وقالت كندة علوش عبر إنستغرام: "البقاء لله في الفنانة والإنسانة الرقيقة والحساسة ناهد رشدي.. لروحك الطيبة الرحمة والمغفرة ولأهلك وذويك الصبر والسلوان.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".



أما نجلاء بدر، فنشرت صورة الراحلة عبر إنستغرام، وكتبت: "كانت جميلة في كل حاجة، قلب وشكل وطيبة وخفة دم وأخلاق.. رحلت الفنانة ناهد رشدي.. نسألكم الدعاء والفاتحة لها.. وداعاً حبيبتي".



وقال الممثل والسيناريست عمرو محمود ياسين عبر فيس بوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. والله خبر حزين.. الفنانة ناهد رشدي كانت سيدة رائعة ومحترمة وقديرة.. خبر وفاتها فاجأني".