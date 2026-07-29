بعد رفع منع السفر.. ما الخطوات القانونية المقبلة لفضل شاكر؟

وأشار إلى أنه في حال تعذر حضوره لأسباب صحية أو لتلقي العلاج خارج لبنان، يمكن لوكيله تقديم معذرة طبية، على أن يعود لـ المحكمة والنيابة العامة العسكريتين في لبنان قرار قبولها أو رفضها.
وأضاف أن الإخلال بالتعهد قد يحول دون إخلاء سبيله مجددًا حتى صدور الحكم النهائي، مؤكدًا أن القضية قد تنتهي بالبراءة أو الإدانة، مع عقوبات قد تشمل الحبس أو الغرامة المالية، وفقًا لقرار القضاء اللبناني.
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