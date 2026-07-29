بعد رفع منع السفر.. ما الخطوات القانونية المقبلة لفضل شاكر؟

الوكيل الإخباري- أوضح المحامي رالف طنوس، عقب قرار المحكمة العسكرية الدائمة اللبنانية رفع منع السفر عن الفنان اللبناني فضل شاكر وتسليمه جواز سفره، أن إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة لبنانية مشروط بتعهده بحضور جميع جلسات المحاكمة.



وأشار إلى أنه في حال تعذر حضوره لأسباب صحية أو لتلقي العلاج خارج لبنان، يمكن لوكيله تقديم معذرة طبية، على أن يعود لـ المحكمة والنيابة العامة العسكريتين في لبنان قرار قبولها أو رفضها.

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