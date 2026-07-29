الأربعاء 2026-07-29 09:51 ص

بعد رفع منع السفر.. ما الخطوات القانونية المقبلة لفضل شاكر؟

شصيث
فضل شاكر
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:15 ص

الوكيل الإخباري-   أوضح المحامي رالف طنوس، عقب قرار المحكمة العسكرية الدائمة اللبنانية رفع منع السفر عن الفنان اللبناني فضل شاكر وتسليمه جواز سفره، أن إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة لبنانية مشروط بتعهده بحضور جميع جلسات المحاكمة.

وأشار إلى أنه في حال تعذر حضوره لأسباب صحية أو لتلقي العلاج خارج لبنان، يمكن لوكيله تقديم معذرة طبية، على أن يعود لـ المحكمة والنيابة العامة العسكريتين في لبنان قرار قبولها أو رفضها.

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وفي حال رفضها، قد تصدر المحكمة اللبنانية مذكرة توقيف بحقه، ما يستوجب تسليم نفسه.

وأضاف أن الإخلال بالتعهد قد يحول دون إخلاء سبيله مجددًا حتى صدور الحكم النهائي، مؤكدًا أن القضية قد تنتهي بالبراءة أو الإدانة، مع عقوبات قد تشمل الحبس أو الغرامة المالية، وفقًا لقرار القضاء اللبناني.

 
 


gnews

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