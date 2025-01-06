بعد زفافها.. مي فاروق تطرح أغنية 'باركوا' - فيديو

الوكيل الإخباري- طرحت المُطربة المصرية مي فاروق، أول عروس بعام 2025، أجدد أعمالها الغنائية، التي حملت عنوان"باركوا".



أغنية "باركوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتم إزاحة الستار عنها عبر موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

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واحتفل الثنائي مي فاروق ومحمد العمروسي بحفل زفافهما، الخميس الماضي بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط القاهرة، وشهد الحفل حضور أفراد العائلة، والأصدقاء المقربين، وعدد من نجوم الوسط الفني، وأجواء استثنائية مُفعمة بالبهجة.



