بعد زفافها.. مي فاروق تطرح أغنية 'باركوا' - فيديو

أغنية "باركوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتم إزاحة الستار عنها عبر موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.
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