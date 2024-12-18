بعد سقوط النظام.. نقابة الفنانين في سوريا تعيد مفصولين إلى سجلاتها

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الفنانين في سوريا إعادة قيد جميع الفنانين المفصولين أو المشطوبة قيودهم إلى سجلات الفروع، بعد التطورات الأخيرة الحاصلة في البلاد.



ويقضي القرار بـ "إعادة قيد كافة الزملاء المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات فروعهم النقابية أصولًا"، وطلب من كافة فروع النقابة "إعداد قوائم بالفنانين المفصولين من سجلاتهم كل حسب فرعه".

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أسباب مالية

وتضمن القرار، وفق بيان النقابة، عدم اعتبار سنوات الفصل من السجل المدة المؤهلة للتقاعد، بعد الاطلاع على جلسات مجلس نقابة الفنانين لعام 2015 وما يليها، والمتضمنة فصل العديد من الفنانين (أعضاء، متمرنين) لأسباب مالية وغيرها إن وجدت.

وخلال السنوات الماضية، خاصة في فترة ولاية النقيب الراحل زهير رمضان، تم فصل العديد من الفنانين السوريين المقيمين خارج البلاد وبينهم فنانون عُرفوا بمواقفهم المعارضة لنظام بشار الأسد، بحجة عدم تسديدهم للاشتراكات، واُشترط حضورهم لمقر النقابة، لسداد الاشتراكات، لإعادتهم لسجلات النقابة.

وكانت القائمة شملت سابقاً مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية الذين غادروا البلاد، بينهم يارا صبري، رامي حنا، عبد الحكيم قطيفان، محمد آل رشي، مكسيم خليل، سامر المصري، عزة البحرة، وآخرون.