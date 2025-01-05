بعد سقوط نظام الأسد.. شاهد كيف أصبح موقع تصوير "باب الحارة" !

الوكيل الإخباري- وثق صحفي سوري مكان تصوير المسلسل السوري الشهير "باب الحارة" في القرية الشامية بعد سقوط نظام الأسد.

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وظهر في مقطع الفيديو قهوة "أبو حاتم" ودكان "أبو مرزوق"، كما ظهرت مبانٍ مدمرة بلا أسقف، حيث علق الصحفي قائلاً: "إن النظام البائد كان يأخذ الأسقف لأنها من خشب لاستخدامها لأغراض أخرى."



يُذكر أن مسلسل "باب الحارة" هو من أشهر المسلسلات العربية، بدأ إنتاجه عام 2006، وشارك فيه نخبة من أبرز النجوم على مدار أجزاءه المتتالية عبر الأعوام.